Nashik News : 'आत्मनिर्भर भारत' घडवण्यासाठी एमएसएमई हेच खरे भागीदार

नाशिक: महाराष्ट्रामधील एमएसएमई औद्योगिक क्षेत्र हे भारताच्या यशोगाथेला आकार देण्यात आघाडीवर आहे. सीआयआयने आयोजित केलेल्या परिषदेमधून एमएसएमईना नवोपक्रम देण्यासह स्पर्धात्मक व समृद्ध तसेच स्वावलंबी भारताच्या उभारणीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल, असे कौतुकोद्गार राज्याच्या उद्योग विभागाच्या विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी शुक्रवारी (ता. १९) येथे काढले..भारतीय उद्योग महासंघातर्फे (सीआयआई) नाशिकमध्ये शुक्रवारी पश्चिम प्रदेश एमएसएमई समीट-२०२५ च्या ११ व्या आवृत्तीचे आयोजन करण्यात आले. गोविंदनगर येथील हॉटेल ट्रीटमध्ये झालेल्या या परिषदेप्रसंगी कुशवाह बोलत होते. या वेळी सीआयआई महाराष्ट्र राज्य परिषदेचे अध्यक्ष प्रसाद कोकिळ, सीआयआई महाराष्ट्र राज्य परिषद-२०२५ चे उपाध्यक्ष दीपक गर्ग, सीआयआई महाराष्ट्र पॅनेल फॉर एमएसएमईचे राहुल दीक्षित, सीआयआई डब्ल्यूआर उप-समितीचे अध्यक्ष डॉ. के. नंदकुमार, सीआयआई उत्तर महाराष्ट्र झोनचे अध्यक्ष रमेश शालिग्राम आदी व्यासपीठावर होते..आयुक्त कुशवाह पुढे म्हणाले, की देशातील एमएसएमईला आकार देण्याचे कार्य महाराष्ट्राने केले. भविष्यातील एमएसएमईचे महत्त्व लक्षात घेता आजची परिषद महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी सांगितले. दीपक गर्ग यांनी मनोगतात एमएसएमई वाढीची पुढची लाट नावीन्यपूर्णता, शाश्वतता आणि जागतिक एकात्मतेवर आधारित असावी..तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करताना आपले एमएसएमई क्षेत्र जागतिक विजेते बनू शकते. राहुल दीक्षित यांनी एमएसएमई हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया आहेत. भविष्यासाठी तयार उद्योग आणि विकसित भारत बांधण्यात खरे भागीदार बनण्यासाठी आवश्यक असलेली साधने, प्रशिक्षण आणि तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करण्यास सीसीआयआयआय वचनबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले..प्रसाद कोकिळ यांनी राज्याच्या क्षमतेवर प्रकाश टाकताना महाराष्ट्र नेहमीच भारताचे विकास इंजिन राहिले आहे. योग्य धोरणात्मक पाठिंब्यासह येथील एमएसएमई शाश्वतता आणि समावेशक वाढीमध्ये बेंचमार्क स्थापित करू शकतात, असा विश्वास व्यक्त केला. रमेश शालिमार म्हणाले, की ऑटोमोटिव्ह व अभियांत्रिकीसारख्या उद्योगांसाठी, एमएसएमई केवळ पुरवठादार नाहीत तर गुणवत्ता, कार्यक्षमता आणि तांत्रिक प्रगती चालविणारे धोरणात्मक भागीदार आहेत. या वेळी विविध मान्यवर व उद्योजक उपस्थित होते..Mumbai Local: मुंबईकरांची लोकलसेवा कोलमडली! रेल्वे मार्गावर तांत्रिक बिघाड; गाड्या उशिराने.परिषदेत विविध चर्चासत्रेसीसीआयने आयोजित केलेल्या परिषदेमध्ये एमएसएमई क्लिनिक सुरू करण्याची घोषणा केली. तसेच एमएसएमईसाठी एक-स्टॉप सुविधा केंद्र म्हणून काम करण्यासाठी एक समर्पित उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. परिषदेत दिवसभरात विविध विषयांवर चर्चासत्र पार पडले. एका चर्चासत्रप्रसंगी मुकुंद कुलकर्णी, सुनीता कापडे, सचिन सोनटक्के, मुकेश गुप्ता, योगेश देसाई आदींनी सहभागी होत मार्गदर्शन केले.