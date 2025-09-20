नाशिक

Nashik News : 'आत्मनिर्भर भारत' घडवण्यासाठी एमएसएमई हेच खरे भागीदार

Maharashtra Hosts 11th Western Region MSME Summit 2025 : सीआयआयने आयोजित केलेल्या परिषदेमधून एमएसएमईना नवोपक्रम देण्यासह स्पर्धात्मक व समृद्ध तसेच स्वावलंबी भारताच्या उभारणीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल, असे कौतुकोद्‌गार राज्याच्या उद्योग विभागाच्या विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी शुक्रवारी येथे काढले.
MSME

MSME

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: महाराष्ट्रामधील एमएसएमई औद्योगिक क्षेत्र हे भारताच्या यशोगाथेला आकार देण्यात आघाडीवर आहे. सीआयआयने आयोजित केलेल्या परिषदेमधून एमएसएमईना नवोपक्रम देण्यासह स्पर्धात्मक व समृद्ध तसेच स्वावलंबी भारताच्या उभारणीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल, असे कौतुकोद्‌गार राज्याच्या उद्योग विभागाच्या विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी शुक्रवारी (ता. १९) येथे काढले.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Innovation
entrepreneurship education

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com