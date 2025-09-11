Onion Price Crisis : कांद्याला योग्य भाव मिळावा म्हणून शेतकऱ्यांनी पुकारले ‘फोन आंदोलन’!

नामपूर: गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याच्या दरात प्रचंड घसरण झाल्याने कांद्याच्या दराबाबत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांच्या नेतृत्वाखाली येत्या शुक्रवारी (ता. १२) राज्यव्यापी ‘फोन आंदोलन’ करण्यात येणार आहे. संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष अभिमन पगार, जिल्हाध्यक्ष जयदीप भदाणे यांनी ही माहिती दिली. .आंदोलन सलग सात दिवस सुरू राहणार असून प्रत्येक कांदा उत्पादक शेतकरी थेट आमदार, खासदार, राज्यातील मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच केंद्र सरकारमधील संबंधित मंत्री यांना फोन करून जाब विचारणार आहे. .काही महिन्यापासून कांद्याला समाधानकारक भाव नसल्याने मातीमोल भावाने सध्या कांद्याची विक्री सुरु आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही भरून निघत नसल्याने कर्जाचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. गेल्या पाच-सहा महिन्यांपासून शेतकऱ्यांनी चाळींमध्ये साठवून ठेवलेला उन्हाळी कांदा उत्पादन खर्चापेक्षा खूपच कमी दराने बाजारात विकला जात आहे..केंद्र सरकारने तातडीने जास्तीत जास्त कांदा परदेशात निर्यात होण्यासाठी निर्यातीवर अनुदानासह योग्य त्या उपाययोजना करणे, मागील काही महिन्यांमध्ये कमी दरात कांदा विकल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने प्रतिक्विंटल १,५०० रुपयाचे अनुदान द्यावे आणि नाफेड व एनसीसीएफचा बफर स्टॉकमधील कांदा स्वस्त किमतीत बाजारात आणू नये अशा प्रमुख मागण्यांसाठी हे राज्यव्यापी फोन आंदोलन केले जाणार आहे. .Sinnar News : सिन्नर एमआयडीसीत नवीन अग्निशमन बंब दाखल, उद्योगांना मोठा दिलासा.शेतकरी अनेक महिने कांदा चाळीत साठवून ठेवून सरकारकडून योग्य भाव मिळण्याची अपेक्षा करत आहेत. शेतकरी गप्प बसणार नाहीत. फोन आंदोलनातून प्रत्येक शेतकरी थेट लोकप्रतिनिधींना जाब विचारणार आहे.-अभिमन पगार, उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.