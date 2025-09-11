नाशिक

Onion Price Crisis : कांद्याला योग्य भाव मिळावा म्हणून शेतकऱ्यांनी पुकारले ‘फोन आंदोलन’!

Maharashtra Onion Farmers Protest Over Low Prices : कांद्याला योग्य भाव मिळत नसल्यामुळे निराश झालेल्या शेतकऱ्यांनी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी एक अनोखे ‘फोन आंदोलन’ सुरू केले आहे, ज्यात ते थेट लोकप्रतिनिधींना फोन करून आपल्या व्यथा मांडणार आहेत.
Protest

Protest

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नामपूर: गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याच्या दरात प्रचंड घसरण झाल्याने कांद्याच्या दराबाबत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांच्या नेतृत्वाखाली येत्या शुक्रवारी (ता. १२) राज्यव्यापी ‘फोन आंदोलन’ करण्यात येणार आहे. संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष अभिमन पगार, जिल्हाध्यक्ष जयदीप भदाणे यांनी ही माहिती दिली.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Farmer
onion
farmer protest
Onion Price
Protest
onion crisis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com