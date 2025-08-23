Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या बदली प्रक्रियेत 'लपवाछपवी'? कर्मचारी महासंघाचा गंभीर आरोप

नाशिक: जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने कर्मचारी बदली प्रक्रिया राबविताना रिक्त जागांची ‘लपवाछपवी’ केल्याचा आक्षेप महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाने घेतला आहे. रिक्त असलेल्या जागांपेक्षा परस्पर जास्त नियुक्त्या केल्याचे त्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे..महासंघाचे राज्याध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले यांनी ग्रामपंचायत विभागातील बदल्यांबाबत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांना पत्र दिले आहे. यात प्रामुख्याने आदिवासी भागातील जागा भरणे बंधनकारक असताना तब्बल ३२ जागा या विभागाने रिक्त ठेवल्या आहेत. समुपदेशन प्रक्रियेवेळी पेसा क्षेत्रातील १९ विनंती व आदिवासी भागातील १६ ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्याचे संबंधित ग्रामपंचायत विभागप्रमुखांनी जाहीर केले होते. .प्रत्यक्षात २१ मेस बदली आदेश पारित करताना पेसात २४ व बिगरआदिवासी क्षेत्रात २१ बदल्या झाल्याचे दिसून येते. समुपदेशनानंतर दहा अतिरिक्त विनंती बदल्या करण्यात आल्या असून, यात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे. त्यासाठी १५ मेस ग्रामपंचायत अधिकारी संवर्गाच्या पार पडलेली बदली प्रक्रियेची चित्रफित तपासावी, अशी मागणी त्यांनी पत्राद्वारे केली आहे..बदलीनंतरच्या विनंती बदल्याबिगरआदिवासी- संजय बाविस्कर (लासलगाव, ता. निफाड), समाधान पाटील (वंजारवाडी, ता. नाशिक), सुभाष गवई (अनकुटे, ता. येवला), रूपाली मैलागीर (लोणारवाडी, ता. सिन्नर), लिंगराज जंगम (धोंडेगाव, ता. नाशिक). ‘पेसा’ क्षेत्र- रूपाली महाले (आड बुद्रुक, ता. पेठ), संजय वाबळे (आंबे वणी, ता. दिंडोरी), सोनाली पगारे (पळसे, ता. नाशिक), माधुरी पाटील (सोनगीर, ता. सिन्नर), योगिता पुंड (मोहगाव, ता. नाशिक).ग्रामपंचायत विभागातील बदली प्रक्रियेविरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. चौकशीत न्याय न मिळाल्यास शासनाकडे दाद मागणार आहोत. वेळप्रसंगी आंदोलन करण्याची आमची तयारी आहे.- उमेशचंद्र चिलबुले, राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद महासंघ.Kolhapur Flyover Project : कोल्हापुरात दोन उड्डाणपूल होणार, सायबर चौक, संभाजीनगर चौकात उभारणी शक्य, अमल महाडिक यांची माहिती.ग्रामपंचायत विभागातील कर्मचारी बदल्यांबाबत तक्रार प्राप्त झाली आहे. यात संघटनेचे व विभागाचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले आहे. अहवाल दोन ते तीन दिवसांत सादर करण्यात येईल.- डॉ. अर्जुन गुंडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.