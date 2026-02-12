Sanjay Shirsat : "अजित पवारांच्या निधनाची सीबीआय चौकशी करा!"; मंत्री संजय शिरसाठ यांची मोठी मागणी

येवला: माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाने पूर्ण महाराष्ट्राला नाही, तर देशभरातील त्यांच्या चाहत्यांना दुःख झाले आहे. त्यांच्या अपघाताबाबत अनेक शंका अनेक लोकांनी उपस्थित केल्या. त्या शंकांचं निरसन झालं पाहिजे. सरकार प्रयत्न करत आहे. पण रोज नवीन पुरावे येत असतील, तर दखल घेतली पाहिजे. रोहित पवारांची मांडणी व आरोप केले, त्याची त्यात शंका घेण्याचे कारण आहे. त्याची सीबीआय किवा इतर संस्थेमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे, असे प्रतिपादन सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाठ यांनी सांगितले..श्री. शिरसाठ चांदवड येथील पंचकल्याण सोहळ्यासाठी जात असताना शिवसेनेकडून त्यांचे स्वागत करण्यात आले. त्या वेळी ते बोलत होते. पालिकेतील शिवसेना गटनेते गणेश शिंदे, शहरप्रमुख विशाल परदेशी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते डॉ. संकेत शिंदे, प्रशांत शिंदे, अक्षय राजपूत, राहुल खैरे, अमोल शिंदे, सुभाष गांगुर्डे, विशाल खरात, मुकेश जावळे आदी उपस्थित होते. या वेळी मंत्री शिरसाठ यांनी नवनिर्वाचित नगरसेवकांना विकासकामाबाबत सल्ला व शुभेच्छा दिल्या..BJP Party : पक्षविरोधी कारवाया केलेले रडारवर! भाजपची भूमिका; पराभूत उमेदवारांकडून वैयक्तिक अहवाल पक्षश्रेष्ठींनी मागवला.या वेळी पत्रकारांच्या विविध प्रश्नांना मंत्री शिरसाठ यांनी उत्तरे दिली. मोठ्या नेत्यांवर टीका करण्यापेक्षा आत्मपरीक्षण करावे तसेच ठाकरे शिवसेना एकटी पडली का, यावर बोलताना हे त्यांच्या पापाचे फलित असून, काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे झेंडे घेऊन फिरत होते. त्याचा परिणाम पक्षावर झाल्याचे सांगितले. काम न करता टक्केवारी खाणं, मुसासारखा आरोपीला मिरवणुकीमध्ये सामील करणे हे मराठी माणसाला पटलेले नाही. त्यामुळे मराठी माणूस एकवटला आणि सत्तेचा दिलेले हे परिवर्तन आहे असे महापालिका निकालावर शिरसाठ यांनी भाष्य केले. कोश्यारी यांच्याबद्दल राज ठाकरे काय बोलले, हे महत्त्वाचं नाही. लोक त्याला महत्त्व देत नाही. उगाच काहीतरी हसू करण्यापेक्षा जी भूमिका आहे ती मांडली पाहिजे टीका करून माणूस मोठा होत नाही, अशी टिप्पणी शिरसाठ यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.