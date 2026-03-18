Education News : पालकांना मोठा दिलासा! आरटीई प्रवेशासाठी १ किमीची अट रद्द; आता ५ किमीपर्यंतच्या शाळा निवडता येणार

सटाणा: शिक्षणाचा हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांमधील २५ टक्के राखीव प्रवेशप्रक्रियेत राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण बदल करत पालकांना मोठा दिलासा दिला आहे. शाळा निवडीसाठी लागू असलेली एक किलोमीटरची सक्ती शिथिल करण्यात आली असून, आता पालकांना तीन व पाच किलोमीटरपर्यंतच्या शाळा निवडण्याची मुभा मिळणार आहे. तसेच ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेसाठी २५ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. .या निर्णयामुळे विशेषतः ग्रामीण व निमशहरी भागातील विद्यार्थ्यांना अधिक शाळांचे पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. अंतराच्या मर्यादेमुळे अर्ज करू न शकलेल्या किंवा कमी पर्यायांमध्ये अडकलेल्या पालकांना दिलासा मिळाला आहे..'सकाळ'ने पालकांच्या अडचणीबाबत वारंवार बातम्या प्रसिध्द केल्या. या बदलामागे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे निर्देश निर्णायक ठरले. १२ फेब्रुवारी रोजीच्या शासन निर्णयानुसार आरटीई प्रवेशासाठी पालकांना केवळ एक किलोमीटर परिसरातील शाळाच निवडण्याची सक्ती करण्यात आली होती..या अटीविरोधात दाखल जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही अट अव्यवहार्य ठरवत ती शिथिल करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना, अनेक ठिकाणी एक किलोमीटरच्या परिघात शाळा उपलब्ध नसताना विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित ठेवणे हे अन्यायकारक व शिक्षणाच्या हक्काच्या मूलभूत तत्त्वांना बाधा आणणारे आहे, असे म्हटले आहे..न्यायालयाच्या या निर्देशांनंतर शिक्षण विभागाने ऑनलाइन प्रवेश प्रणालीत आवश्यक तांत्रिक बदल करताना शाळा निवड प्रक्रियेत प्रथम एक किलोमीटर, त्यानंतर तीन किलोमीटर आणि शेवटी पाच किलोमीटरपर्यंतच्या शाळांचे पर्याय क्रमशः उपलब्ध करून दिल्याने अधिकाधिक शाळांचा लाभ घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..'अनकन्फर्म' सुविधा...दरम्यान, १६ मार्च २०२६ पर्यंत अर्ज भरलेल्या पालकांसाठीही महत्त्वाची सुधारणा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. संबंधित पालकांना अर्ज 'अनकन्फर्म' करून नव्याने शाळांचे पर्याय निवडता येणार असून, त्यानंतर अर्ज पुन्हा 'कन्फर्म' करावा लागणार आहे. याबाबत आरटीई पोर्टलवर पॉप-अप संदेशाद्वारे सूचना देण्यात येणार आहे..पालकांसाठी सूचनाआरटीई पोर्टलवर लॉग-इन करून नवीन पर्याय तपासावेत. यापूर्वी अर्ज केलेल्या पालकांनी 'अनकन्फर्म' करून अद्ययावत पर्याय निवडून अर्ज पुन्हा 'कन्फर्म' करावा. मुदतवाढीचा लाभ घेऊन अर्ज प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी, असे आवाहन शिक्षण विभागाने केले आहे.