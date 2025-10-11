Nashik News : आरटीओ कर्मचाऱ्यांचा संताप अनावर; दोन वर्षे उलटूनही नवीन आकृतिबंधाची अंमलबजावणी नाही

पंचवटी: मोटार वाहन विभाग (आरटीओ) कर्मचारी संघटनेच्या सहा वर्षांच्या संघर्षानंतर २३ सप्टेंबर २०२२ ला मंजूर झालेल्या नवीन आकृतिबंधाची अंमलबजावणी दोन वर्षांचा कालावधी उलटूनही झालेली नाही. या विलंबामुळे राज्यातील आरटीओ कर्मचारी वर्ग संतप्त झाला असून, प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. .आरटीओ कर्मचारी वर्गासाठी पदोन्नतीच्या संधी अत्यंत नगण्य होत्या. त्यासाठी अथक संघर्ष करून संघटनेने नवीन आकृतिबंधास शासन मान्यता मिळवली. मात्र, आदेश पारित होऊन दोन वर्षे उलटूनही कर्मचाऱ्यांस या बदललेल्या आकृतिबंधाचा लाभ मिळत नाही. अनेक पात्र कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित राहत असल्याने त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे..मागील वर्षी २४ ते २६ सप्टेंबर २०२४ दरम्यान संघटनेने केलेल्या तीन दिवसीय बेमुदत संप आंदोलनादरम्यान, परिवहन आयुक्तांनी एक महिन्याच्या अवधीत सेवा प्रवेश नियम शासनाकडून मंजूर करून घेण्याचे आणि कळसकर समितीचा अहवाल लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते..Thane Crime: खडकपाडा पोलिसांची मोठी कारवाई! 17 ड्रग्ज तस्करांवर मोक्का, 115 किलो गांजा सह 13 आरोपींना अटक.एक वर्षापासून प्रश्न प्रलंबितवर्षभराचा कालावधी लोटूनही एकही प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. प्रशासकीय स्तरावरील रिक्त ६६ पदांवर पदोन्नती दिली जात नाही. तसेच, कार्यालयीन अधीक्षक पदावरही सेवा प्रवेश नियमांचे कारण दाखवून पदोन्नती नाकारली जात आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर परिवहन आयुक्त आणि परिवहनमंत्र्यांकडे बैठका घेऊन चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करूनही साधी बैठकही मान्य होत नसल्याने आरटीओ कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली. प्रशासनाचा समस्याग्रस्त कर्मचाऱ्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन उदासीन आहे. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील आरटीओ कर्मचाऱ्यांनी लोकशाही मार्गाने आपला असंतोष व्यक्त करण्याचा निर्णय घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.