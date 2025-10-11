नाशिक

Nashik News : आरटीओ कर्मचाऱ्यांचा संताप अनावर; दोन वर्षे उलटूनही नवीन आकृतिबंधाची अंमलबजावणी नाही

Two-year delay leaves eligible employees without career advancement : मोटार वाहन विभाग (आरटीओ) कर्मचाऱ्यांच्या नवीन आकृतिबंधाला मंजुरी मिळूनही दोन वर्षे अंमलबजावणी न झाल्याने, प्रलंबित मागण्यांसाठी कर्मचारी पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. यावेळी आरटीओ कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.
सकाळ वृत्तसेवा
पंचवटी: मोटार वाहन विभाग (आरटीओ) कर्मचारी संघटनेच्या सहा वर्षांच्या संघर्षानंतर २३ सप्टेंबर २०२२ ला मंजूर झालेल्या नवीन आकृतिबंधाची अंमलबजावणी दोन वर्षांचा कालावधी उलटूनही झालेली नाही. या विलंबामुळे राज्यातील आरटीओ कर्मचारी वर्ग संतप्त झाला असून, प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे.

