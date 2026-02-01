नाशिक

Nashik News : मसाप निवडणूक: नाशिकमध्ये होणार पहिले भव्य 'मसाप' उपकेंद्र; परिवर्तन उत्कर्ष आघाडीचा निर्धार

Parivartan Utkarsh Panel Launches Campaign from Nashik : नाशिक रोड येथील महाराष्ट्र साहित्य परिषदेस भाषा संशोधन केंद्र व राष्ट्रीय केंद्र उभारण्यासाठी भूखंड उपलब्ध झाल्याने, नाशिक शहरातच पहिले ‘मसाप’ उपकेंद्र उभारण्याची ग्वाही शनिवारी पार पडलेल्या सहविचार सभेत देण्यात आली.
नाशिक: निवडणुकीत कोणतेही राजकारण न आणता साहित्यधारा हाच एकमेव विचार घेऊन आम्ही निवडणुकीत उतरलो आहोत, असा ठाम निर्धार परिवर्तन उत्कर्ष आघाडीने व्यक्त केला. शासनाकडून नाशिक रोड येथील महाराष्ट्र साहित्य परिषदेस भाषा संशोधन केंद्र व राष्ट्रीय केंद्र उभारण्यासाठी भूखंड उपलब्ध झाल्याने, नाशिक शहरातच पहिले ‘मसाप’ उपकेंद्र उभारण्याची ग्वाही शनिवारी (ता. ३१) पार पडलेल्या सहविचार सभेत देण्यात आली.

