Nashik News : मसाप निवडणूक: नाशिकमध्ये होणार पहिले भव्य 'मसाप' उपकेंद्र; परिवर्तन उत्कर्ष आघाडीचा निर्धार

नाशिक: निवडणुकीत कोणतेही राजकारण न आणता साहित्यधारा हाच एकमेव विचार घेऊन आम्ही निवडणुकीत उतरलो आहोत, असा ठाम निर्धार परिवर्तन उत्कर्ष आघाडीने व्यक्त केला. शासनाकडून नाशिक रोड येथील महाराष्ट्र साहित्य परिषदेस भाषा संशोधन केंद्र व राष्ट्रीय केंद्र उभारण्यासाठी भूखंड उपलब्ध झाल्याने, नाशिक शहरातच पहिले 'मसाप' उपकेंद्र उभारण्याची ग्वाही शनिवारी (ता. ३१) पार पडलेल्या सहविचार सभेत देण्यात आली..महाराष्ट्र साहित्य परिषद (पुणे) २०२६-३१ या कालावधीसाठी सध्या पंचवार्षिक निवडणुका सुरू आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर परिवर्तन उत्कर्ष पॅनलचे अध्यक्षपदाचे दावेदार प्रा. मिलिंद जोशी, कोशाध्यक्षपदाचे दावेदार विनोद कुलकर्णी तसेच प्रमुख कार्यवाहपदाच्या दावेदार सुनीताराजे पवार यांनी नाशिक शहरातून प्रचाराचा शुभारंभ केला. गंगापूर रोड येथील आयएमआरटी सभागृहात झालेल्या सभेला जिल्ह्यातील 'मसाप'चे सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..यावेळी सुनीताराजे पवार म्हणाल्या की, गेल्या दीड वर्षांपासून सभासद याद्यांची छाननी सुरू असून त्याबाबत प्रत्येक शाखेला पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. मात्र, निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या नियमानुसार सभासदाचा मृत्यू झाल्याचा अधिकृत पुरावा उपलब्ध नसल्यास कार्यकारी मंडळाला नाव वगळण्याचा अधिकार नाही. .त्यामुळे काही त्रुटी राहिल्या असतील, तरी त्यासाठी परिषद जबाबदार नाही, असा मुद्दा त्यांनी स्पष्ट केला. प्रा. मिलिंद जोशी यांनी टीकेपेक्षा कामगिरी महत्त्वाची असल्याचे नमूद करत, 'गेल्या दहा वर्षांतील कार्य पाहा आणि मग बोला,' असा पवित्रा मांडला. सभेस नाशिकचे जिल्हा प्रतिनिधी व मसाप नाशिक रोड शाखेचे अध्यक्ष उन्मेष गायधनी, कवी प्रकाश होळकर तसेच मसाप सल्लागार समितीच्या माजी अध्यक्षा सुमन हिरे उपस्थित होत्या..उन्मेष गायधनी यांनी प्रास्ताविकात विरोधी साहित्य संवर्धन समितीच्या कोशाध्यक्षपदाचे दावेदार प्रदीप निफाडकर यांनी केलेल्या आरोपांचा समाचार घेतला. नाशिकमधील तीनशे सभासद बोगस असल्याचा आरोप त्यांनी फेटाळून लावला जिल्ह्यातील १३१९ सभासदांपैकी तीनशे मतदार बोगस असल्याचा दावा अमान्य असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले..