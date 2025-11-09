नाशिक

Education News : चौथी, सातवी शिष्यवृत्ती परीक्षेचा अभ्यासक्रम जाहीर! यंदा विशेष बाब म्हणून चारही इयत्तांसाठी परीक्षा; एप्रिल-मेमध्ये आयोजन

Maharashtra Introduces Scholarship Exams for Classes 4 to 8 : नवीन अभ्यासक्रमानुसार चौथी, सातवी, पाचवी आणि आठवी शिष्यवृत्ती परीक्षा यंदा महाराष्ट्रात होणार; गणित, भाषा, बुद्धिमत्ता चाचणी आणि बहुभाषिक पर्यायांचा समावेश.
Scholarship Exam

Scholarship Exam

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नामपूर: यंदा पहिल्यांदा राज्यातील पाचवी, आठवी इयत्तांसह चौथी आणि सातवी शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्याचा निर्णय शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी घेतला. चौथी, सातवीच्या परीक्षांसाठीचा अभ्यासक्रम राज्य परीक्षा परिषदेने जाहीर केला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
exam
marathi
education
student
Scholarship
Language
telugu
Urdu

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com