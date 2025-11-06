नाशिक
Center Head Recruitment : केंद्रप्रमुख भरती परीक्षा पुन्हा लांबणीवर! स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमुळे डिसेंबरमधील परीक्षा पुढे ढकलली
Maharashtra Faces Shortage of Center Head Positions : राज्यातील शिक्षण विभागातील प्रशासकीय यंत्रणेला दिलासा देणारी केंद्रप्रमुख (समूह साधन केंद्र समन्वयक) भरती परीक्षा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमुळे पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे.
नामपूर: राज्यात काही वर्षांपासून केंद्रप्रमुखांची शेकडो पदे रिक्त असल्याने शिक्षण विभागातील प्रशासकीय यंत्रणेला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सरळ सेवा भरतीद्वारा केंद्रप्रमुखांची पदे भरण्याचा निर्णय शासनाने २०१३ मध्ये घेतला होता. त्यानंतर न्यायालयीन याचिकांमुळे अनेक वर्ष भरतीला मुहूर्त लागला नाही.