Education News : बोगस विद्यार्थी, बोगस अनुदान! शालेय शिक्षण विभाग ॲक्शन मोडवर, १५ वर्षांनंतर पुन्हा पटपडताळणी

State Orders Fresh Student Verification Across All Schools : शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या निर्देशानुसार विद्यार्थ्यांच्या पटपडताळणीसाठी UDISE Plus प्रणालीच्या माहितीची खातरजमा करताना केंद्रप्रमुख आणि शिक्षण अधिकारी. बनावट विद्यार्थी दाखवून शासनाचे अनुदान लाटण्यावर आळा घालणे हा या पडताळणीचा मुख्य उद्देश आहे.
नामपूर: राज्यात अनेक जिल्ह्यांमध्ये, विशेषतः खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची खोटी आकडेवारी दाखवून शासनाचे अनुदान लाटले जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आल्याने पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांची पटपडताळणी होणार आहे. शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली यंदा १५ डिसेंबरपर्यंत एकाचवेळी विद्यार्थ्यांची पटपडताळणी करण्यात येणार आहे. हा दिवस अद्याप निश्चित झालेला नाही.

