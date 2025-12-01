Education News : बोगस विद्यार्थी, बोगस अनुदान! शालेय शिक्षण विभाग ॲक्शन मोडवर, १५ वर्षांनंतर पुन्हा पटपडताळणी

नामपूर: राज्यात अनेक जिल्ह्यांमध्ये, विशेषतः खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची खोटी आकडेवारी दाखवून शासनाचे अनुदान लाटले जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आल्याने पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांची पटपडताळणी होणार आहे. शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली यंदा १५ डिसेंबरपर्यंत एकाचवेळी विद्यार्थ्यांची पटपडताळणी करण्यात येणार आहे. हा दिवस अद्याप निश्चित झालेला नाही..राज्यात सुमारे १५ वर्षांपूर्वी महसूल विभागाच्या माध्यमातून एकाचवेळी विद्यार्थ्यांची पटपडताळणी घेण्यात आली होती. आता होणाऱ्या पडताळणीत अनियमितता किंवा चुकीच्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांची नोंद केल्याचे आढळून आल्यास सर्व संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे..शिक्षण संचालक (प्रा) शरद गोसावी, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. शरद गोसावी यांनी याबाबत राज्यातील विभागीय शिक्षण उपसंचालक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, केंद्रप्रमुखांना सूचना दिल्या आहेत. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून संचमान्यता यूडायस प्लस प्रणालीमधील मुख्याध्यापकांनी नमूद केलेल्या माहितीच्या आधारे केली जाणार आहे. त्यासाठी यूडायस प्लस प्रणालीमध्ये मुख्याध्यापक लॉगिनद्वारे माहिती भरण्यात आली आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांची माहिती संचमान्यतेसाठी विचारात घेतली जाते..जबाबदारी अन् कारवाईहीयूडायस प्लससमधील माहितीचे प्रमाणीकरण, सत्यता पडताळणीची जबाबदारी ही केंद्रप्रमुख आणि गटशिक्षणाधिकारी यांची आहे. त्यामुळे केंद्रप्रमुखांनी काळजीपूर्वक त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शाळेत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. त्यात अनियमितता आढळल्यास त्याची जबाबदारी केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापक यांच्यावर निश्चित करण्यात येणार असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.....तेव्हा जिल्ह्यात ३४ शाळांचा समावेशनांदेड जिल्ह्यात बोगस शाळांचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर राज्यात २०११ मध्ये महसूल विभागातर्फे राबविण्यात आलेल्या पटपडताळणीत बोगस आकडेवारी दाखविणाऱ्या राज्यातील शाळांवर शालेय शिक्षण विभागाने फौजदारी कारवाई प्रस्तावित केली होती. यात नाशिक शहरातील एका शाळेसह जिल्ह्यातील ३४ शाळांचा समावेश होता..प्रत्यक्ष शाळेला भेट आवश्यकमुख्याध्यापकांनी भरलेली माहिती केंद्रप्रमुखांच्या लॉगिनला पाठविण्यात आली आहे. यूडायस प्लसमधील स्टुडंट पोर्टलवर मिळालेली माहिती केंद्रप्रमुखांनी शाळेला प्रत्यक्ष भेट देऊन विद्यार्थ्यांची दैनिक उपस्थिती, भेटीच्या दिवशी उपस्थित असलेले विद्यार्थी, परीक्षा दिनांकास उपस्थित असलेले विद्यार्थी तसेच यापूर्वी शाळेला भेट दिली असल्यास त्या दिवशीची उपस्थिती या सर्वांचा विचार करून केंद्रप्रमुखांनी त्यांच्या लॉगिनमधून बनावट विद्यार्थी, सतत अनुपस्थित असणारे, केवळ शिक्षक-शिक्षकेतर पदे मंजूर होण्यासाठी जाणीवपूर्वक वाढवलेला पट संचमान्यतेसाठी पाठवला जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे..Kolhapur TET Paper Leak : टीईटी पेपरफुटी प्रकरणात धक्कादायक वाढ! कऱ्हाडातील तिघांची नावे निष्पन्न; आरोपींची संख्या २९ वर.माहितीची खात्री पुनः पुन्हा कराप्रणालीवरील प्रवेशित विद्यार्थ्यांपैकी काही विद्यार्थी चुकीच्या पद्धतीने समाविष्ट झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित विद्यार्थी केंद्रप्रमुखांनी कमी करून गटशिक्षणाधिकारी यांच्या लॉगिनला फेरपडताळणीसाठी वर्ग करावेत. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी फेरपडताळणीसाठी वर्ग केलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती पुन्हा पडताळून नमूद विद्यार्थ्यांची माहिती योग्य असल्याची खात्री पटल्यास ती माहिती अंतिम करावी. चुकीच्या पद्धतीने विद्यार्थी समाविष्ट केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित विद्यार्थी कमी करावेत. ही प्रक्रिया १५ डिसेंबरपूर्वी अंतिम करणे आवश्यक असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.