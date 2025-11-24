नाशिक

Education News : संस्थाचालकांचा निर्णय अन्यायकारक! शिक्षकांच्या वेतनात कपातीचा ठराव, राज्यातील शैक्षणिक वातावरण तापले

Teachers Strongly Oppose Salary Reduction Decision : शिक्षण संस्थाचालकांनी शिक्षकांच्या वेतनात कपात करण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्यभरातील शिक्षक संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. हा निर्णय अन्यायकारक असून, शासनाने त्वरित हस्तक्षेप करावा आणि शिक्षकांच्या वेतनाची सुरक्षा सुनिश्चित करावी, अशी मागणी केली आहे.
Teachers

Teachers

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

झोडगे: महाराष्ट्रातील शिक्षण संस्थाचालकांनी शिक्षकांच्या वेतनामध्ये कपात करण्याचा किंवा त्यांच्या वेतनावर नियंत्रण ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय वादग्रस्त, अत्यंत दुर्दैवी आणि अन्यायकारक आहे. राज्यातील लाखो शिक्षक बांधवांनी या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला असून या निर्णयामुळे शैक्षणिक क्षेत्रातील वातावरण तापले आहे. विविध शिक्षक संघटनांनी राज्य शासनाकडे त्वरित हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. शिक्षकांच्या वेतनाच्या सुरक्षिततेवर थेट परिणाम करणाऱ्या या भूमिकेमुळे शिक्षक वर्गात अस्वस्थता पसरली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
education
school
teacher
administration
Protest
controversy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com