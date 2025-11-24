Education News : संस्थाचालकांचा निर्णय अन्यायकारक! शिक्षकांच्या वेतनात कपातीचा ठराव, राज्यातील शैक्षणिक वातावरण तापले

झोडगे: महाराष्ट्रातील शिक्षण संस्थाचालकांनी शिक्षकांच्या वेतनामध्ये कपात करण्याचा किंवा त्यांच्या वेतनावर नियंत्रण ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय वादग्रस्त, अत्यंत दुर्दैवी आणि अन्यायकारक आहे. राज्यातील लाखो शिक्षक बांधवांनी या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला असून या निर्णयामुळे शैक्षणिक क्षेत्रातील वातावरण तापले आहे. विविध शिक्षक संघटनांनी राज्य शासनाकडे त्वरित हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. शिक्षकांच्या वेतनाच्या सुरक्षिततेवर थेट परिणाम करणाऱ्या या भूमिकेमुळे शिक्षक वर्गात अस्वस्थता पसरली आहे..शिक्षक संघटनांनी वेतन बदलास तीव्र विरोध केला आहे. शिक्षकांच्या वेतनात कोणताही बदल करणे अयोग्य आणि अस्वीकार्य आहे. संस्थाचालकांनी वेतनाचा प्रश्न हा प्रतिष्ठेचा न करता, शिक्षकांच्या आर्थिक स्थैर्याचा विचार करावा. शाळांचा दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी संस्थाचालकांनी शिक्षकांचे वेतन कपात न करता, इतर पर्याय जसे ''सीएसआर फंड'', देणगीदार योजना, नाममात्र विकास निधी, संकलन या पर्यायांचा वापर करावा असे संघटनांनी म्हटले आहे. .शिक्षक समुदायाने संस्थाचालकांना या पर्यायी मार्गांसाठी पूर्ण सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे, जेणेकरून शाळांचे आर्थिक व्यवस्थापन वेतनावर परिणाम न करता सुरळीत चालेल. शिक्षक संघटनांना पुढे म्हटले आहे की शाळेचे कामकाज गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने पार पाडण्यासाठी ते नेहमीच तयार आहेत. मात्र, त्यांच्या मूलभूत गरजांवर गदा आणल्यास कामाच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. .राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने या गंभीर प्रकरणात त्वरित लक्ष घालून, शिक्षकांच्या वेतनाच्या सुरक्षेबाबत त्वरित आणि ठोस आश्वासन द्यावे. वेतनावर घाला घालण्याच्या संस्थाचालकांच्या निर्णयाविरोधात शिक्षक संघटित झाले असून, शासनाच्या भूमिकेकडे त्यांचे लक्ष लागले आहे..पुण्यातील बैठकीत निर्णयराज्यातील शिक्षण संस्थाचालकांच्या झालेल्या बैठकीत शिक्षण संस्थांच्या शाश्वततेसाठी शिक्षकांच्या वेतनातून ठराविक कपात करण्याचा ठराव करण्यात आला. संस्थाचालक तो सरकारकडे देणार असल्याचे सांगण्यात आले. तथापि, शिक्षकांच्या वेतनातून अशी कपात करणे म्हणजे पेमेंट ऑफ वेजेस ॲक्टचे उल्लंघन करणारे आहे. जर शासनाने अशी बेकायदा मंजुरी दिली, तर न्यायालयात जाण्याचा मार्ग मोकळा असेल, असे शिक्षक भारतीने म्हटले आहे..Kolhapur: ‘टीईटी’ पेपरफुटी प्रकरणी पाच शिक्षकांसह 9 जणांना अटक, असा उधळला कट.शिक्षकांचा पगार त्यांच्या अध्यापनाच्या कार्याचा मोबदला आहे, संस्थाचालक त्यातून कायदेशीर परस्पर वसुली करू शकत नाही. शासनाने शिक्षण संस्थाचालकांचा हा ठराव स्वीकारू नये, अन्यथा संस्थाचालक व शासन यांच्याविरोधात आंदोलन उभारावे लागेल.- प्रदीप सांगळे, अध्यक्ष, नाशिक जिल्हा मुख्याध्यापक संघ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.