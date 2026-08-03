Teacher Promotion: टीईटी-सीटीईटी शिक्षकांना मोठा दिलासा! पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा; राज्य सरकारची नेमकी काय आहे नवी नियमावली?

इगतपुरी, (जि. नाशिक) : प्राथमिक शिक्षकांच्या पदोन्नतीबाबत राज्य शासनाने नवे परिपत्रक जारी करत पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा केला आहे. टीईटी- सीटीईटी पात्रताधारक शिक्षकांसाठी सुधारित नियमावली लागू करण्यात आली आहे. याआधी एक सप्टेंबर २०२५ पूर्वी टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांनाच पदोन्नतीचा लाभ मिळत होता. आता दरवर्षी एक ऑगस्टपर्यंत टीईटी उत्तीर्ण सर्व शिक्षकांना पदोन्नतीचा लाभ मिळणार आहे..Koyna Dam: कोयनेच्या पाण्याचा मुंबईकडे प्रवास? सर्व्हेने पुन्हा रंगली चर्चा; हजारो कोटींचा खर्च, कोकणात चिंतेचे वातावरण.जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेला गती मिळावी आणि प्रक्रिया पारदर्शक व वेळेवर पूर्ण व्हावी, यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. ऑगस्ट महिन्यात पदोन्नती समितीची बैठक घेण्याचे आदेशित करण्यात आले आहे. शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी महत्त्वपूर्ण सुधारणा जाहीर केली आहे. ३१ ऑगस्टपर्यंत पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण करून शिक्षकांना नियुक्ती आदेश देण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे हजारो टीईटी-सीटीईटी पात्रताधारक शिक्षकांना पदोन्नतीची संधी उपलब्ध झाली आहे..या निर्णयामुळे राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांना पदोन्नतीचा नियमित आणि विश्वासार्ह मार्ग उपलब्ध झाला आहे. सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर या नियमावलीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. संपूर्ण राज्यात एकसूत्री धोरण राबवले जाईल, याची दक्षता घेण्यात येत आहे. यामुळे शालेय शिक्षण व्यवस्थेला नवी गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. टीईटी- सीटीईटी पात्रताधारक शिक्षकांसाठी ही दिलासा देणारी बाब ठरली आहे..राज्य सरकारने १४ मेस काढलेले पत्र रद्द करून नवीन सुधारित नियमावली आणि वेळापत्रक जारी केले आहे. जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेला गती मिळावी आणि प्रक्रिया पारदर्शक व वेळेवर पूर्ण व्हावी, यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. आता ऑगस्ट महिन्यातच पदोन्नती समितीची बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीत उमेदवारांचा सेवा कालावधी, टीईटी- सीटीईटी पात्रता आणि इतर आवश्यक निकष तपासले जातील..Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...असे आहे वेळापत्रकनवीन वेळापत्रकानुसार दरवर्षी एक जानेवारीला तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध केली जाईल. हरकती स्वीकारून ३१ जानेवारीपर्यंत अंतिम यादी जाहीर केली जाईल. १५ ते २२ फेब्रुवारीदरम्यान समितीची बैठक घेऊन शिफारस करण्यात येईल. ३१ मार्चपर्यंत पदोन्नती आदेश जारी करून २ मे रोजी शिक्षकांना नवीन पदावर रुजू होण्यासाठी कार्यमुक्त करण्यात येईल. संपूर्ण प्रक्रिया ३१ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.