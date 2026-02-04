Maharashtra TET Result : राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षेचा निकाल जाहीर; ५० हजार उमेदवार शिक्षक होण्यासाठी पात्र!

नाशिक: महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षेचा अंतिम निकाल मंगळवारी (ता.३) जाहीर करण्यात आला. दोन्ही पेपर मिळून राज्यात ५० हजार ३६९ परीक्षार्थींनी या परीक्षेच्या माध्यमातून शिक्षक होण्याची पात्रता मिळवलेली आहे. या निकालाची टक्केवारी ११.२८ इतकी आहे..महाराष्ट्र परीक्षा परिषदेतर्फे २३ नोव्हेंबर २०२५ ला राज्यस्तरावर शिक्षक पात्रता परीक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षेची अंतरिम उत्तरसूची १९ डिसेंबरला जाहीर केली होती. प्राप्त हरकतीनंतर १२ जानेवारीला अंतिम उत्तरसूची जाहीर केली होती. यानंतर मंगळवारी (ता.३) जाहीर केली आहे..प्राथमिक स्तरावर शिक्षक पात्रतेसाठी घेतलेल्या पेपर क्रमांक एकमध्ये एक लाख ९० हजार ९०१ परीक्षार्थी सामोरे गेले होते.यामधून २१ हजार ८९२ परीक्षार्थी पात्र ठरले आहे. तर एक लाख ६८ हजार ९९३ परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण ठरले आहेत. उत्तीर्ण अशी टक्केवारी११.४७ अशी आहे. पेपर क्रमांक दोन हा माध्यमिक स्तरावर शिक्षक पात्रतेसाठी घेण्यात आला होता. या परीक्षेसाठी राज्यभरातून २ लाख ५५ हजार ८२९ परीक्षार्थी सामोरे गेले होते. यापैकी २८ हजार ४७७ परीक्षार्थींनी पात्रता मिळवलेली आहे. तर २ लाख २७ हजार ३३२ परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण ठरले आहेत. निकालाची टक्केवारी ११.१३ इतकी आहे..Akola News : अकोल्यात‘एमबीबीएस’च्या ५० जागांची होणार वाढ; राज्य शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण मत्रांलयाकडे प्रस्ताव सादर.‘त्या’ विद्यार्थांबाबत संभ्रमपेपर क्रमांक एकसाठी १६ आणि पेपर क्रमांक दोन साठी २० उमेदवारांचे निकाल राखीव ठेवलेले आहेत. नाशिक मधील मेरी या परीक्षा केंद्रावर परीक्षेच्या माध्यमाच्या विषयी निर्माण झालेल्या गोंधळामुळे अनेक परीक्षार्थींना परीक्षेपासून मुकावे लागली होते. मात्र या उमेदवारांच्या बाबतीत काय निर्णय घेण्यात आला याबाबत संभ्रमावस्था कायम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.