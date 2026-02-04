नाशिक

Maharashtra TET Result : राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षेचा निकाल जाहीर; ५० हजार उमेदवार शिक्षक होण्यासाठी पात्र!

Maharashtra TET Result 2025 Declared : महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षेचा अंतिम निकाल जाहीर झाल्यानंतर राज्यभरातील उमेदवारांनी अधिकृत संकेतस्थळावर निकाल पाहण्यासाठी गर्दी केली.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षेचा अंतिम निकाल मंगळवारी (ता.३) जाहीर करण्यात आला. दोन्ही पेपर मिळून राज्यात ५० हजार ३६९ परीक्षार्थींनी या परीक्षेच्या माध्यमातून शिक्षक होण्याची पात्रता मिळवलेली आहे. या निकालाची टक्केवारी ११.२८ इतकी आहे.

