Zilla Parishad election : जिल्हा परिषद निवडणुका पुन्हा लांबणीवर? दहावी-बारावीच्या परीक्षांमुळे पेच निर्माण

नाशिक: पालिका व महापालिका निवडणुकांनंतर आता जिल्हा परिषदेचे वेध लागलेले असतानाच न्यायालयाने १५ फेब्रुवारीपर्यंत या निवडणुकीला मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, या कालावधीतच दहावी व बारावीच्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर झालेले असल्याने जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता अधिक आहे. .राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदांची निवडणूक प्रलंबित आहे. त्यापैकी १२ जिल्हा परिषदांचे राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत आहे. तर २० जिल्हा परिषदांचे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर असल्याने त्यांच्या निवडणुकीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या संदर्भात येत्या २१ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. .मात्र, दोन टप्प्यांत जिल्हा परिषदांच्या निवडणूक घेऊ नये, या संदर्भात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य असोसिएशनने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने सोमवारी (ता. १२) येत्या १५ फेब्रुवारीपर्यंत या निवडणुकांना मुदतवाढ दिली आहे. आता या कालावधीत निवडणुका घ्यायच्या म्हटले, तरी बारावीची परीक्षा १० फेब्रुवारी ते ११ मार्च या कालावधीत होत आहे. तसेच दहावीची परीक्षा २० फेब्रुवारी ते १८ मार्च या कालावधीत होत असल्याने त्यांचे नियोजन करावे लागेल..शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी परीक्षा केंद्रावरील कार्यक्रमात व्यस्त राहतील. त्यांना निवडणुकीच्या कार्यक्रमात गुंतविणे अडचणीचे ठरणार असल्याने परीक्षा संपल्यानंतरच या निवडणुका घेता येतील. मतदान केंद्रासाठी शाळा उपलब्ध करून द्यावी लागते. त्यालाही अडचण येणार असल्याने प्रशासकीयदृष्ट्या फेबुवारी व मार्चमधे या निवडणुका घेणे अडचणीचे ठरू शकते..Malegaon Municipal Election : माजी उपमहापौराच्या पोराला रोखण्यासाठी वेगळी खेळी; मालेगावात राजकीय डावपेच, AIMIM च्या अब्दुल मलिकांसमोर मोठं आव्हान.पुढे काय होऊ शकतेराज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांची निवडणूक एकत्रित घ्यायची म्हटल्यास २१ जानेवारीला न्यायालयीन निकालाची प्रतीक्षा करावी लागेल. न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादेची पुनर्रचना करूनच निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले, तर दोन टप्प्यांतच या निवडणुका घ्याव्या लागतील. २० जिल्हा परिषदांचे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत बसवून त्यानंतर निवडणुकीला अवधी लागेल. न्यायालयीन निकालाच्या अधीन राहुन निवडणुका घेण्यास मान्यता दिली, तर एकाच वेळी सर्व जिल्हा परिषदांचा बिगुल वाजू शकतो. त्यामुळे येत्या २१ तारखेच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.