Nashik News : नाशिकमध्ये ‘महासंस्कृती महोत्सव’! प्रत्येक जिल्ह्यासाठी 2 कोटींच्या खर्चास मान्यता

नाशिक : शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवांतर्गत स्थानिक कलाकारांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याबरोबर कला व संस्कृतीचे जतन आणि संवर्धन होऊन स्वातंत्र्यलढ्यातील ज्ञात, अज्ञात लढवय्यांची माहिती सामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनातर्फे राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात पाचदिवसीय ‘महासंस्कृती महोत्सव’ होणार आहे. त्यासाठी ७३ कोटी १० लाखांचा निधी खर्च होईल. (Mahasanskruti Mahotsav in Nashik 2 crore sanctioned for each district Nashik News)