Nashik News : सिडकोतील अनेक भागात पाण्याचा अपव्यय! पाणीपुरवठा विभागाचे दुर्लक्ष

सिडको : सिडको परिसरामध्ये मुकणे व गंगापूर धरणातून पाणीपुरवठा होतो. परंतु या वर्षी पाण्याचे संकट निर्माण झाले की काय म्हणून गेल्या काही महिन्यांपासून कमी प्रमाणात व कमी दाबाने पाणीपुरवठा येथे होत आहे.

त्यामुळे काही ठिकाणी टँकरनेदेखील नागरिक पाणी विकत घेताना दिसून येत आहे. एकीकडे दुष्काळसदृश परिस्थिती असताना दुसरीकडे मात्र सिडकोतील काही भागात मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय होताना दिसत आहे.

त्यामुळे मनपा पाणीपुरवठा यंत्रणेने याकडे लक्ष घालून पाण्याचा दुरुपयोग करणाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याची गरज आता भासू लागली आहे. असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. (Waste of water in many areas of CIDCO Neglect of water supply department Nashik News)