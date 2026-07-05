Nashik: गोरगरीब रुग्णांची लूट थांबवा; जनआरोग्य योजनेतील गैरप्रकारांविरोधात भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलनातर्फे आंदोलनाचा इशारा

रोशन खैरनारसटाणा ता.५ : महात्मा फुले जनआरोग्य योजना राबविणाऱ्या रुग्णालयांकडून लाभार्थ्यांची दिशाभूल, अतिरिक्त शुल्क आकारणी आणि शासनाच्या नियमांचे होत असलेले कथित उल्लंघन तातडीने थांबविण्यात यावे, तसेच पात्र लाभार्थ्यांना शासन निर्णयानुसार पूर्णपणे मोफत उपचार मिळावेत, यासाठी बागलाण तालुका महाराष्ट्र राज्य भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलन यांच्या वतीने नाशिकचे जिल्हाधिकारी डॉ. आयुष प्रसाद यांना निवेदन देण्यात आले..आज सटाणा दौर्यावर आलेल्या जिल्हाधिकारी डॉ.प्रसाद यांची जनआंदोलनाचे तालुका सचिव शाम बगडाणे यांनी भेट घेऊन निवेदन दिले. निवेदनात, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व सर्वसामान्य नागरिकांसाठी शासनाची अत्यंत महत्त्वाची आरोग्य योजना असून, कोणताही पात्र लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहू नये, ही शासनाची स्पष्ट भूमिका आहे. मात्र, जिल्ह्यातील काही रुग्णालयांकडून "सदर आजार योजनेत समाविष्ट नाही", "ही शस्त्रक्रिया योजनेत होत नाही" अशा कारणांवरून रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांची दिशाभूल केली जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे..Nashik: अमृतकुंडातील शिवलिंग 'नव्याने प्रकट' नाही, त्र्यंबकेश्वर देवस्थानने केला खुलासा.याशिवाय, शासनाच्या निर्देशांनुसार रुग्णालयांच्या दर्शनी भागात महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत उपलब्ध असलेले आजार, शस्त्रक्रिया, उपचार, लाभार्थ्यांचे हक्क आणि संपर्क अधिकाऱ्यांची माहिती असलेला डिजिटल माहिती फलक लावणे आवश्यक असतानाही अनेक ठिकाणी या नियमाचे पालन होत नसल्याने नागरिकांना योग्य माहिती मिळत नसल्याचेही निदर्शनास आणून देण्यात आले..निवेदनात पुढे असेही म्हटले आहे की, योजनेअंतर्गत शासनाकडून उपचारांचा खर्च मंजूर असतानाही काही रुग्णालयांकडून औषधे, वैद्यकीय साहित्य, तपासण्या व इतर सेवांच्या नावाखाली अतिरिक्त रक्कम आकारली जात असल्याच्या तक्रारी गंभीर असून, अशा प्रकारांमुळे गोरगरीब रुग्णांवर आर्थिक अन्याय होत आहे..या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खाजगी रुग्णालयांना शासनाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याबाबत आदेश देण्यात यावेत, प्रत्येक रुग्णालयात डिजिटल माहिती फलक अनिवार्य करण्यात यावा, लाभार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारची अतिरिक्त रक्कम आकारली जाणार नाही याची खात्री करण्यात यावी, तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांवर कठोर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. तसेच जिल्हा आरोग्य यंत्रणेमार्फत नियमित तपासणी, प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा आणि व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्याचीही मागणी करण्यात आली..Premium|Political Defections : पक्षांतर, सत्तेची स्पर्धा आणि वक्तव्यांचा राजकीय खेळ .यावेळी रोशन जाधव, रविंद्र देसले, शामकांत लोखंडे, अनिल ततार, उमेश मेतकर यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलनचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते."महात्मा फुले जनआरोग्य योजना ही गोरगरीब रुग्णांसाठी जीवनदायी ठरावी, ही शासनाची भूमिका आहे. मात्र काही रुग्णालयांकडून लाभार्थ्यांची दिशाभूल करून अतिरिक्त शुल्क आकारले जात असेल, तर ते अजिबात खपवून घेतले जाणार नाही. प्रत्येक पात्र रुग्णाला शासनाने मंजूर केलेले मोफत उपचार विनाअडथळा मिळालेच पाहिजेत; अन्यथा लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल."— शाम बगडाणे, सचिव, बागलाण तालुका, महाराष्ट्र राज्य भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.