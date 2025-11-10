नाशिक

Nashik Mahavitaran : वीजचोरांना मोठा झटका! नाशिक परिमंडळात महावितरणकडून १७ कोटी ११ लाखांचा दंड

Electricity Theft Crackdown Across Nashik Circle : नाशिक परिमंडळातील वीजचोरीविरोधात तपासणी करताना महावितरणचे कर्मचारी. वीजमीटरमधील छेडछाड व अनधिकृत वीज वापर उघडकीस आल्यानंतर कारवाई सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: महावितरणने नाशिक परिमंडळात वीजचोरीविरोधात मोहीम उघडली आहे. मोहिमेअंतर्गत परिमंडळात सात महिन्यात वीजचोरीची ५ हजार ४१४ प्रकरणे उघड झाली. या कारवाईवेळी महावितरणने वीजचोरी करणाऱ्यांना १७ कोटी ११ लाख ३७ हजारांची रक्कम दंड आणि अन्य करांपोटी ठोठावली आहे.

