Nashik Mahavitaran : वीजचोरांना मोठा झटका! नाशिक परिमंडळात महावितरणकडून १७ कोटी ११ लाखांचा दंड

नाशिक: महावितरणने नाशिक परिमंडळात वीजचोरीविरोधात मोहीम उघडली आहे. मोहिमेअंतर्गत परिमंडळात सात महिन्यात वीजचोरीची ५ हजार ४१४ प्रकरणे उघड झाली. या कारवाईवेळी महावितरणने वीजचोरी करणाऱ्यांना १७ कोटी ११ लाख ३७ हजारांची रक्कम दंड आणि अन्य करांपोटी ठोठावली आहे. .वीजग्राहकांना अखंडित वीजपुरवठ्यासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या महावितरणला गेल्या काही वर्षांमध्ये वीज गळतीने ग्रासले आहे. तसेच वीजचोरी घटनांच्या प्रमाणातही वाढ झाली आहे. त्यामुळे वीजपुरवठ्यावर परिणाम होत असून ग्राहकांमध्ये असंतोष पसरत आहे. .यासर्व पार्श्वभूमीवर महावितरणने वीज चोरांविरोधात कडक पावले उचलली आहेत. नाशिक परिमंडळातील नाशिक, मालेगाव आणि अहिल्यानगर या तिन्ही सर्कलमध्ये एप्रिल ते ऑक्टोबर या सात महिन्यांमध्ये ८ हजार ६०० वीज ग्राहकांची तपासणी केली. तपासणीमध्ये घरगुती, व्यावसायिक तसेच औद्योगिक वीजग्राहकांचा समावेश आहे..महावितरणने तपासणी केलेल्या ग्राहकांमध्ये ५ हजार ४१४ प्रकरणांमध्ये वीजपुरवठ्यामध्ये अनियमितता आढळून आली. त्यामध्ये ग्राहकांकडून वीज मीटरमध्ये छेडछाड करणे, अनधिकृतपणे विजेचा वापर करण्यासह अन्य बाबी उघडकीस आल्या..त्यामुळे अशा ग्राहकांवर महावितरणने वीजचोरी अधिनियम अंतर्गत कारवाईचा बडगा उगारला आहे. वीजचोरी विरोधात यापुढेही मोहीम अधिक तीव्र केली जाणार आहे. ग्राहकांनी अधिकृतपणे विजेची जोडणी घेत विजेचा वापर करावा, असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे..Wai Politics : मकरंद पाटील गटाला धक्का! 'अनिल सावंत कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये'; वाईत शिवेंद्रसिंहराजेंच्या उपस्थितीत प्रवेश.असा बजावला दंडमहावितरणने वीजचोरीच्या प्रकरणांमध्ये कलम १२६ तसेच १३५ अंतर्गत कारवाई केली. त्यामध्ये १२६ अंतर्गत वीजचोरीची १६३ प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. अशा ग्राहकांवर तपासणीअंती दंडासहित इतर करांची ६६ लाख ७१ हजार रुपयांची रक्कम बजावण्यात आली. तसेच कलम १३५ अंतर्गत तब्बल ५ हजार २५१ प्रकरणांमध्ये वीजचोरीचे प्रकार समोर आले. या प्रकरणांमध्ये महावितरणने ग्राहकांना १६ कोटी ४४ लाख ६६ हजार रुपयांचा दंड व वीजसंदर्भातील अन्य करांची रक्कम वसुलीसाठी पावले उचलली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.