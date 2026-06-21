Nashik-Chakan Rail: मोठा धक्का! नाशिक-चाकण रेल्वेमार्ग रद्द; १,५०० उद्योजकांच्या आशांवर पाणी, वाहतूक खर्चाचा बसणार फटका

सिन्नर: नाशिक सिन्नर- संगमनेर आळेफाटा-चाकण हा प्रस्तावित रेल्वेमार्ग रद्द झाल्याने नाशिक जिल्ह्यातील दीड हजार उद्योजकांना फटका बसला आहे. उद्योजकांच्या आशेवर पुरते पाणी फिरले असून आता वाहतुकीच्या जादा खर्चातून त्यांची सुटका होणे कठीण आहे. त्यासाठी हा मार्ग होणे गरजेचे झाले आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.चाकण येथील औद्योगिक वसाहतीतील महिंद्रा अँण्ड महिंद्रा, मर्सिडीज बेन्झ, बजाज ऑटो, जनरल इलेक्ट्रीक यासारखे मोठे कारखाने आहेत. या कारखान्यांना सुटे भाग पुरवठादार नाशिकला मोठ्या प्रमाणात आहेत. विशेषतः महिंद्रा कारखान्याचे पुरवठा सर्वाधिक आहेत. अंबड, सातपूर, सिन्नर या वसाहतीतून दीड हजार लघु उद्योजक चाकण येथील वसाहतीतील कारखान्यांवर अवलंबून आहेत. या उद्योजकांकडून ट्रकद्वारे मालवाहतूक केली जाते. ही वाहतूक तुलनेने त्यांना महाग पडत आहे..वाहतूक खर्चाचा दुप्पट फटकाचाकण येथील औद्योगिक वसाहतीतील कारखान्यांना सुट्या भागाचा पुरवठा करणाऱ्या उद्योजकांना वाहतुकीचा दुप्पट फटका सहन करावा लागणार आहे. नाशिक ते पुणे दरम्यान सध्या रस्ते वाहतुकीद्वारे मालवाहतूक होत आहे. रेल्वेमार्ग झाल्यास याच मालाच्या वाहतूक खर्चात ५० टक्के बचत होणार आहे. रेल्वेने एक टनासाठी १.५० ते १.९६ रुपये प्रति किलोमीटर खर्च येतो. रस्ते वाहतुकीला प्रति किलोमीटर २.५० ते ३.७८ रुपये खर्च येतो. रेल्वे मार्गामुळे उद्योजकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या, आता त्यावर पाणी फिरले आहे..चाकण वसाहत नाशिकला रेल्वेने जोडली गेल्यास औद्योगिक वसाहतीला अधिक चालना मिळेल. त्यादृष्टीने जुना रेल्वे मार्ग होणे खूपच महत्त्वाचे आहे.- बबन वाजे, सचिव, सिन्नर इंडस्ट्रिअल अॅन्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन.Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...दृष्टिक्षेपात कारखानेअंबड, सातपूर येथील कारखाने : ५५००सिन्नर तालुक्यातील एकुण कारखाने :१३००चाकण औद्योगिक वसाहतीतील कारखाने: १०००चाकण वसाहतीवर अवलंबून जिल्ह्यातील कारखाने ः १५००चाकण औद्योगिक वसाहतीत मोठे कारखाने : ३५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.