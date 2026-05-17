Nar Par Girna Project: उत्तर महाराष्ट्रासाठी जलक्रांतीचा प्रारंभ, नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाचा कार्यारंभ आदेश..

नाशिक : अनेक दशकांपासून दुष्काळ, अनियमित पाऊस आणि पाणीटंचाईच्या संकटाचा सामना करणाऱ्या उत्तर महाराष्ट्रासाठी नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प आशेचा नवा किरण ठरणार आहे. तब्बल ४ हजार ११६ कोटी रुपयांच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या कामासाठी राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने वर्क ऑर्डर जारी करत प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्यामुळे उत्तर महाराष्ट्राच्या जलसुरक्षेला मोठी चालना मिळणार असल्याचे मानले जात आहे..गिरणा खोरे प्रकल्प विभाग, नाशिक यांच्या माध्यमातून मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड आणि आयसीसी इन्फ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या संयुक्त उपक्रमाकडे हे काम सोपविण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे नाशिक, जळगाव आणि धुळे जिल्ह्यांच्या कृषी व पाणीपुरवठा व्यवस्थेला दीर्घकालीन बळ मिळणार आहे..नार-पार-गिरणा प्रकल्पांतर्गत कोकण पट्टयात समुद्रात वाहून जाणारे अतिरिक्त पावसाचे पाणी वळवून ते गिरणा खोऱ्यात आणले जाणार आहे. सुरगाणा, पेठ आणि परिसरातील नदी खोऱ्यांतील पाणी विविध धरणे, बोगदे, पंपिंग स्टेशन आणि पाइपलाइनच्या माध्यमातून उत्तर महाराष्ट्रात पोहोचविले जाणार आहे..या प्रकल्पात उंबरपाडा, सारन्यावन, प्रतापगड, राक्षसभुवन, मिलान, घोडी, उखेडमाळ, सावरपाडा आणि देवमाळ या नऊ ठिकाणी धरणांची उभारणी केली जाणार आहे. तसेच माणखेड आणि सालभोये येथे मोठे जलसाठे विकसित करण्यात येणार असून अत्याधुनिक पंप हाऊस, इलेक्ट्रो मेकॅनिकल यंत्रणा आणि जलवाहिन्यांचे विस्तृत जाळे उभारण्यात येणार आहे. गिरणा खोऱ्याकडे पाणी वळविण्यासाठी विशेष बोगद्यांची निर्मितीही केली जाणार आहे..प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर उत्तर महाराष्ट्रातील हजारो हेक्टर शेतीला सिंचनाचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः कोरडवाहू पट्टयातील शेतकऱ्यांना याचा मोठा दिलासा मिळणार असून कृषी उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईल. ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही मोठ्या प्रमाणात मार्गी लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..दरम्यान, या प्रकल्पासंदर्भात पर्यावरणीय मंजुरी, वनक्षेत्र, जमीन संपादन, आदिवासी भागातील पुनर्वसन आणि वाढता खर्च या मुद्यांवर गेल्या काही वर्षांत मोठी चर्चा झाली होती. मात्र राज्य शासनाने प्रकल्पाला प्राधान्य देत आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर आता कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होणार आहे..हवामान बदल, घटते भूजल आणि वाढती पाण्याची मागणी या पार्श्वभूमीवर नार पार गिरणा नदीजोड प्रकल्प हा केवळ सिंचन प्रकल्प नसून उत्तर महाराष्ट्राच्या भविष्यातील जलसुरक्षेचा आधारस्तंभ ठरणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प साकार होत असून उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासाचा नवा अध्याय लिहिला जाईल. - गिरीश महाजन, जलसंपदा मंत्री.