Makar Sankranti Drive : वाहतूक शाखेतर्फे दुचाकींना ‘ॲन्टी मांजा तार!’

पंचवटी (जि. नाशिक) : दुचाकीस्वारांचा नायलॉन मांजामुळे अपघात टाळण्यासाठी शहर वाहतूक शाखा युनिट एक व पोलिसमित्र परिवाराकडून मकरसंक्रांतीनिमित्त सुमारे २०० दुचाकींना ‘ॲन्टी मांजा तार’ लावण्यात आल्या. वाहतूक शाखेच्या या उपक्रमाचे अनेक नागरिकांनी स्वागत केले आहे. (Makar Sankranti Drive Anti Manja Tar for two wheelers by traffic police department nashik news)

सध्या राज्यभर रस्ता सुरक्षा अभियान सुरू असून आरटीओ तसेच वाहतूक पोलिसांकडून दुचाकी व चारचाकी चालविणाऱ्या वाहन चालकांसाठी रस्ता सुरक्षा अभियान राबविण्यात येत आहे.

याच उपक्रमांतर्गत शहर वाहतूक शाखेच्या युनिट एकचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुभाष पवार व पोलिसमित्र परिवार यांच्या संयुक्त विद्यमाने मकरसंक्रांतीनिमित्त हा अनोखा उपक्रम राबविण्यात आला. सकाळी स्वामिनारायण चौक , पंचवटी येथे सुमारे दोनशे दुचाकी वाहनांना नायलॉन मांजापासून दुखापत होऊ नये म्हणून अॅन्टी मांजा तारी लावण्यात आल्या.

या वेळी पोलिसमित्र परिवार समन्वयक समितीचे राज्य संघटक सुनील परदेशी, उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष राहुल जोरे, नितीन गोरे, योगेश पाटील तसेच वाहतूक शाखेचे कर्मचारी दयाराम डांगे, शिवाजी बोडके, भगवान तुपलोंढे, किरण घुगे, राजेंद्र ढोले, रवींद्र करवंदे आदी उपस्थित होते.

