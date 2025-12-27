नाशिक

Nashik News : 'आनंद साजरा करताना दुसऱ्याच्या वेदनेचे कारण ठरू नका'; जिल्हाधिकाऱ्यांचे नाशिककरांना भावनिक पत्र

Makar Sankranti Brings Joy and Responsibility Together : पिढ्यान्‌पिढ्या जपलेला हा पतंगोत्सव केवळ खेळ नाही, तर आपुलकी, आनंद आणि एकत्र येण्याची संस्कृती आहे. मात्र हा आनंद साजरा करताना तो आपल्यासह इतरांसाठीही सुरक्षित राहावा, याची जाणीव ठेवणे आज काळाची गरज आहे, असे भावनिक आवाहन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी नाशिककरांना केले आहे.
Ayush Prasad

Ayush Prasad

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चांदोरी: आकाशात रंगीत पतंगांची गर्दी, अंगणात तिळगुळाचा गोडवा आणि मनात नववर्षाची नवी उमेद… मकरसंक्रांत म्हटली की नाशिककरांच्या जीवनात उत्साहाची एक वेगळीच झळाळी येते. पिढ्यान्‌पिढ्या जपलेला हा पतंगोत्सव केवळ खेळ नाही, तर आपुलकी, आनंद आणि एकत्र येण्याची संस्कृती आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
festival
bird
awareness
Conflict
Celebration
Wildlife

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com