Nashik News : 'आनंद साजरा करताना दुसऱ्याच्या वेदनेचे कारण ठरू नका'; जिल्हाधिकाऱ्यांचे नाशिककरांना भावनिक पत्र

चांदोरी: आकाशात रंगीत पतंगांची गर्दी, अंगणात तिळगुळाचा गोडवा आणि मनात नववर्षाची नवी उमेद… मकरसंक्रांत म्हटली की नाशिककरांच्या जीवनात उत्साहाची एक वेगळीच झळाळी येते. पिढ्यान्पिढ्या जपलेला हा पतंगोत्सव केवळ खेळ नाही, तर आपुलकी, आनंद आणि एकत्र येण्याची संस्कृती आहे. .मात्र हा आनंद साजरा करताना तो आपल्यासह इतरांसाठीही सुरक्षित राहावा, याची जाणीव ठेवणे आज काळाची गरज आहे, असे भावनिक आवाहन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी नाशिककरांना केले आहे..नववर्ष आणि मकरसंक्रांतीच्या शुभेच्छा देताना जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी जिल्ह्यातील नागरिक व विद्यार्थ्यांसाठी एक मनाला स्पर्श करणारे पत्र लिहिले आहे. 'नववर्षातील पहिला सण म्हणजे मकरसंक्रांत. तिळगूळ स्नेह वाढवतो, आरोग्याची साथ देतो आणि पतंगोत्सव तन-मनात नवचैतन्य भरतो,' असे सांगतानाच त्यांनी उत्सवाच्या दुसऱ्या बाजूकडेही लक्ष वेधले आहे- ती म्हणजे जबाबदारी..पतंग उडविताना वापरला जाणारा धारदार मांजा अनेकदा आनंदावर दुःखाची सावली टाकतो. रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनचालकांचा गळा कापला जाणे, गंभीर जखमा होणे, तर काही प्रसंगी जीवही जाण्याच्या घटना घडल्या आहेत. उंच छतांवर पतंगाच्या नादात चढून पडल्याने झालेल्या अपघातांच्या आठवणीही अजून ताज्याच आहेत. हा धोका केवळ माणसांपुरता मर्यादित नाही. आकाशात मुक्तपणे विहरणाऱ्या पक्ष्यांसाठी तर मांजा जीवघेणा ठरतो. पंख कापले जाणे, पाय जखमी होणे आणि असहाय्यपणे प्राण गमावणे हे दृश्य माणुसकीला अंतर्मुख करणारे आहे..'आनंद साजरा करताना दुसऱ्याच्या वेदनेचे कारण ठरू नये,' असे सांगत जिल्हाधिकाऱ्यांनी पतंगोत्सव अपघातमुक्त करण्यासाठी ठोस सूचना दिल्या आहेत. नॉयलॉन मांजाचा वापर टाळावा, रस्त्यावर किंवा रस्त्याच्या कडेला पतंग उडवू नये, झाडांजवळ व वीज तारांच्या आसपास पतंग उडविणे टाळावे. शक्यतो मोकळ्या मैदानावर, जमिनीवरून पतंग उडवावेत, जेणेकरून पडण्याचा धोका राहणार नाही. सूर्यकिरणांच्या दिशेने पतंग उडविताना डोळ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी गॉगलचा वापर करावा, असेही त्यांनी सुचविले आहे. पतंगोत्सव संपल्यानंतरही आपली जबाबदारी संपत नाही, याची आठवण करून देत त्यांनी पतंग व मांजाचे तुकडे रस्त्यावर, झाडांवर किंवा मोकळ्या जागेत न टाकता सुरक्षितरित्या गोळा करून त्यांची विल्हेवाट लावण्याचे आवाहन केले आहे..मकरसंक्रांत साजरा करताना आपली संवेदनशीलता, माणुसकीचेही दर्शन घडले, तरच हा उत्सव खऱ्या अर्थाने उंची गाठेल. या नववर्षाचा संदेश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी नाशिककरांना दिला आहे..