Makar Sankranti 2024: यंदा तीळगुळाचे भाव वाढणार! राज्यात झालेल्या अल्पवृष्टीमुळे तिळाच्या उत्पादनात घट

इगतपुरी : ‘तीळगूळ घ्या आणि गोड गोड बोला’, असे एकमेकांना शुभेच्छा देणारा मकर संक्रातीचा सण येत्या आठ दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. यंदा सर्वत्र झालेल्या अल्प व नंतर झालेल्या अवकाळी पावसामुळे तीळाचे उत्पादन घटले आहे.

त्यामुळे तीळाचे भाव गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे तीळ आणि तिळापासून तयार होणारे पदार्थ महागले आहेत. सध्या तिळाचे भाव किरकोळ बाजारात २२० ते २४० रूपये किलो आहेत, तर गूळही ६० ते ८० रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.

काही महिन्यांपूर्वी १६० ते १८० रुपये प्रतिकिलोने विकला जाणारी तीळ संक्रातीच्या तोंडावर महागली आहे. त्यामुळे यंदा तीळ-गूळ महागणार आहे. तीळ आतापासूनच विकत घ्यायची का, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.