नाशिक

Rahul Dhikale : जनआंदोलनाचा इशारा देताच आमदार ॲड. राहुल ढिकले आक्रमक; मखमलाबाद रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लावणार

Makhmalabad Residents Demand Immediate Road Repairs : मखमलाबाद शिष्टमंडळाने आमदार राहुल ढिकले यांना भेट देऊन रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी साडेतेरा कोटींच्या बजेटवर मंजुरी मिळवली
Rahul Dhikale

Rahul Dhikale

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचवटी: मखमलाबाद नाका ते मखमलाबाद येथील श्री छत्रपती शिवाजी विद्यालय ते मखमलाबाद गाव या दोन्ही रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी नाशिक महापालिकेने सकारात्मक कार्यवाही न केल्यास तीव्र जनआंदोलन उभे करण्याचा निर्णय ग्रामस्थांनी बैठक घेत केला. परंतु, तत्पूर्वी आमदार ॲड. राहुल ढिकले यांची भेट घेऊन त्यांनाच निवेदन देत रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी साकडे घालण्यात आले.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Chief Minister
Municipal Corporation
Development
Project
Infrastructure
rahul dhikale

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com