Rahul Dhikale : जनआंदोलनाचा इशारा देताच आमदार ॲड. राहुल ढिकले आक्रमक; मखमलाबाद रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लावणार

पंचवटी: मखमलाबाद नाका ते मखमलाबाद येथील श्री छत्रपती शिवाजी विद्यालय ते मखमलाबाद गाव या दोन्ही रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी नाशिक महापालिकेने सकारात्मक कार्यवाही न केल्यास तीव्र जनआंदोलन उभे करण्याचा निर्णय ग्रामस्थांनी बैठक घेत केला. परंतु, तत्पूर्वी आमदार ॲड. राहुल ढिकले यांची भेट घेऊन त्यांनाच निवेदन देत रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी साकडे घालण्यात आले. .मखमलाबाद नाका ते मखमलाबाद श्री छत्रपती शिवाजी विद्यालय ते मखमलाबाद गाव या दोन्ही रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी मखमलाबाद सोसायटीत बैठक घेण्यात आली. या वेळी या रस्त्यांची अवस्था बिकट झाल्याने त्याकडे मनपा प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याने शेतकरी, नोकरदार, व्यावसायिक व विद्यार्थ्यांच्या मदतीने तीव्र जनआंदोलन उभे करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु बैठकीत नारायण काकड यांनी जनआंदोलन उभे करण्यापूर्वी आमदार राहुल ढिकले यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेऊ असे ठरले. .त्यानंतर बैठकीस सर्व उपस्थितांनी आमदार ॲड. राहुल ढिकले यांची भेट घेतली. शिष्टमंडळामध्ये प्रा. अशोक पिंगळे, शंकरराव पिंगळे, नारायणराव काकड, गोकुळ काकड, भास्करराव पिंगळे, देविदास घाडगे नितीन पिंगळे, दामोदर मानकर, पहिलवान वाळू काकड, प्रल्हाद काकड, योगेश काकड, अरुण पिंगळे, चंद्रभान सीताराम पिंगळे, विक्रम कडाळे, विश्वनाथ पिंगळे, शिवाजी हेंगडे, पंडितराव तिडके, मधुकर पिंगळे, सुरेश पिंगळे, वसंतराव पिंगळे, पंढरीनाथ पिंगळे, राहुल काकड, भरत काकड आदी उपस्थित होते..Dog Attacks : नागरिकांवर भटक्या कुत्र्यांकडून हल्ला झाल्यास महापालिका, ग्रामपंचायतींना द्यावे लागणार उत्तर; सुप्रिम कोर्टाचा निर्णय.लेटरहेडवर कामकाजाचा मजकूरअडचणीमुळे या रस्त्याचे कामकाज नामंजूर करण्यात आले होते; परंतु आमदार ढिकले यांनी साडेतेरा कोटी बजेटचा काँक्रीट रस्ता कालव्यापर्यंत प्रस्तावित व मंजूर केला आहे. शिष्टमंडळाच्या भेटीनंतर उर्वरित रस्ता पुढे गावापर्यंत करण्यासाठी वैयक्तिक आयुक्त किंवा विभागीय आयुक्त, तसेच मुख्यमंत्र्यांशी भेटून सदर रस्त्याचे काँक्रिटीकरणाचे कामकाज सुरू करण्यात येईल, असे आश्वासन न देता आयुक्त व शहर अभियंता यांच्याशी संपर्क साधत चर्चा करून शिष्टमंडळासमोरच स्वतःच्या लेटरहेडवर कामकाजाचा मजकूर तयार केला. आमदार ॲड. ढिकले यांनी दखल घेतल्याने शिष्टमंडळातील सदस्यांनी आभार मानले.