Malabar Gold Fraud : मलबार गोल्डला नाशिकमध्ये गंडा! कुरिअरमधून १० लाखांचे सोन्याचे कॉईन्स गायब; अशी झाली फसवणूक

नाशिक: ‘मलबार गोल्ड ॲन्ड डायमंड’ कंपनीने नाशिकमध्ये कुरिअरमार्फत ९ लाख ८७ लाख १३० रुपयांचे सहा गोल्डन कॉइन ग्राहकांपर्यंत पोच करण्यासाठी पाठविले असता, ग्राहकाकडून ‘ऑर्डर’ रद्द करण्यात आली. त्यामुळे परत कंपनीकडे आलेल्या पार्सलमध्ये गोल्डन कॉइन नव्हते. याप्रकरणी ‘मलबार’ कंपनीने नाशिक शहर सायबर पोलिसांकडे तक्रार केली असून, याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..मुंबईतील ‘मलबार गोल्ड ॲन्ड डायमंड’ कंपनीच्या फिर्यादीनुसार, गेल्या १६ जानेवारीला कंपनीच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून सहा सोन्याच्या कॉइनची ऑर्डर करण्यात आली होती. कंपनीने नाशिकमधील कुरिअर कार्यालयाकडे ऑर्डरप्रमाणे पार्सल रवाना केले होते..या सर्व शिपमेंटमध्ये गोल्ड कॉइन असल्याचे नमूद होते. त्यावर ट्रॅकिंग नंबरही वापरण्यात आले होते. शिपमेंटसाठी ‘राज पटेल’, ‘सलोनी चव्हाण’, ‘नितीन कोकणी’ व ‘अवतल असे’ अशी नावे होती. तर, सर्व ऑर्डरसाठी ९३७६६ ७८७०५ व ९६४९४ ५२६७० हे मोबाईल क्रमांक नोंदविलेले होते आणि, डिलिव्हरीवेळी संपर्कासाठी ९७८५९ ६०६८८ व ८२३९८ ४७२५८ हे दोन अनोळखी मोबाईल क्रमांक वापरण्यात आलेले होते..Pune Scam: आळंदीत पतसंस्थेची ११ कोटींची फसवणूक; बनावट कागदपत्रांद्वारे सोनेतारण, व्यवस्थापकासह तिघांवर गुन्हा!.हे सहाही पार्सल ताब्यात घेत, कुरिअर कार्यालयाच्या डिलिव्हरी बॉय नमूद पत्यावर पोच करण्यासाठी निघाला. परंतु, सदर डिलिव्हरी कॅन्सल झाल्याच्या कारणाने ते परत कुरिअर कार्यालयात आले. त्यानंतर ते पार्सल जमा करून मलबार कंपनीकडे परत पाठविण्यात आले. मलबार कंपनीत ते पार्सल पोच झाल्यानंतर ते तपासले असता, त्यात गोल्डन कॉइन नव्हते. कंपनीची फसवणूक झाल्याने शहर सायबर पोलिसांकडे तक्रार करण्यात आली असून, वरिष्ठ निरीक्षक संजय पिसे तपास करीत आहेत..संशयाची सुई डिलिव्हरी बॉयकडेयाप्रकरणी पोलिसांकडून कुरिअर कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासकामी ताब्यात घेण्यात आले आहेत. तसेच, या प्रकरणाशी संबंधित सीडीआर अहवाल तपासण्यात येणार आहे. प्राथमिक दर्शनी संशयाची सुई कुरिअर कार्यालयाच्या डिलिव्हरी बॉयकडे असून, त्याची चौकशी सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.