Advay Hiray Joins BJP : हिरे यांच्या भाजप प्रवेशाला विरोधकांचा कॅबिनेट बहिष्कार; ‘विरोधकांच्या पायाखालची वाळू घसरली’ - अद्वय हिरे

मालेगाव: शिवसेनेचे (उबाठा) उपनेते अद्वय हिरे यांनी मंगळवारी (ता. १८) मुंबईत आपल्या समर्थकांसह भाजपत प्रवेश केला. हिरे यांच्या घरवापसीमुळे मालेगावात शिवसेना (उबाठा) पक्षाला मोठे खिंडार पडले आहे. मुंबईत भाजप पक्ष कार्यालयात प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत हिरे व त्यांच्या समर्थकांचा प्रवेश झाला..अद्वय हिरे यांच्या भाजप प्रवेशाची अनेक दिवसांपासून चर्चा होती. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर मंगळवारी मुंबईत त्यांचा प्रवेश सोहळा झाला. शिवसेना मंत्र्यांनी कॅबिनेट बैठकीवर बहिष्कार टाकला. .भाजपच्या इनकमिंगला शिवसेनेचा विरोध असल्याची चर्चा सुरू झाली. त्यामुळे प्रवेश सोहळा तब्बल दोन तास उशिराने सुरू झाल्याचे सांगण्यात येते. हिरे यांच्यासह शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष पवन ठाकरे, सुरेश गवळी, नंदलाल शिरोळे, अशोक आखाडे, रियाज शेख आदींसह शेकडो कार्यकर्त्यांनी पक्षप्रवेश केला. या वेळी भाजपचे येथील नेते सुनील गायकवाड, दीपक पवार, समाधान हिरे, संदीप पाटील आदी उपस्थित होते..प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण म्हणाले, की अद्वय हिरे व त्यांच्या सहकाऱ्यांची घरवापसी झाली आहे. केंद्रात नरेंद्र मोदी व राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचे सरकार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देखील एक विचाराचे सरकार असावे. सशक्त भारत बनविण्याच्या प्रक्रियेत सामील झाल्याने अद्वव हिरे व त्यांच्या समर्थकांचे स्वागत करतो. ज्या विश्वासाने तुम्ही भाजपमध्ये आलात, आम्ही तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहू, अशी ग्वाही चव्हाण यांनी दिली..Indira Gandhi:'गरिबांच्या अम्मा घ्यायच्या दिवसात १२ ते १५ सभा'; इंदिरा गांधी यांचा झंजावात, जुन्या जाणत्यांना १९८० ची लख्ख आठवण.. .माझ्या भाजप प्रवेशाला एवढा विरोध होईल, असे वाटले नव्हते. कॅबिनेटमधील बहिष्कारापर्यंत विरोधी पक्ष गेले. विरोधकांच्या पायाखालची वाळू घसरली आहे. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यात शतप्रतिशत भाजप करून दाखवू. मालेगावसह जिल्ह्यात जोमाने काम करू. जिल्ह्यात परिषद व महापालिका निवडणुकीत भाजपचाच विजय होईल.- अद्वय हिरे, नेते, भाजप.