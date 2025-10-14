नाशिक

Malegaon News : एटीएसची गुप्त कारवाई, नुमानीनगरात खळबळ; तरुणाचे परदेशी संघटनांशी 'कनेक्शन'

Background of Malegaon ATS Operation : मालेगाव येथील नुमानीनगरमध्ये राहणाऱ्या हाफीज तौसिफ असलम शेखला (टेलर) मोबाईल व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून परदेशी संघटनांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश 'एटीएस'च्या संयुक्त पथकाने ताब्यात घेतले.
मालेगाव: मोबाईल व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून परदेशी संघटनांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून येथील हाफीज तौसिफ असलम शेख (रा. नुमानीनगर मालेगाव) या तरुणाला महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश राज्यातील ‘एटीएस’च्या संयुक्त पथकाने ताब्यात घेतले. येथील पोलिस नियंत्रण कक्षात रात्री उशिरापर्यंत त्याची सखोल चौकशी सुरू होती, या प्रकारामुळे येथे खळबळ उडाली आहे.

