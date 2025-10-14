Malegaon News : एटीएसची गुप्त कारवाई, नुमानीनगरात खळबळ; तरुणाचे परदेशी संघटनांशी 'कनेक्शन'

मालेगाव: मोबाईल व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून परदेशी संघटनांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून येथील हाफीज तौसिफ असलम शेख (रा. नुमानीनगर मालेगाव) या तरुणाला महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश राज्यातील ‘एटीएस’च्या संयुक्त पथकाने ताब्यात घेतले. येथील पोलिस नियंत्रण कक्षात रात्री उशिरापर्यंत त्याची सखोल चौकशी सुरू होती, या प्रकारामुळे येथे खळबळ उडाली आहे..महाराष्ट्र व आंध्रप्रदेशचे एटीएस पथक सोमवारी (ता.१३) येथे येऊन धडकले. स्थानिक पोलिसांना याची माहिती नव्हती. कारवाईच्या काही वेळ आधी बंदोबस्तासाठी पवारवाडी पोलिसांची मदत घेण्यात आली. हाफीज तौसिफ हा नुमानीनगर भागातील गल्ली क्रमांक ६ मध्ये राहतो. व्यवसायाने तो टेलर आहे. .सोमवारी सायंकाळी आठ ते दहा पोलिसांच्या वाहनांचा ताफा नुमानीनगरात पोचला. त्यामुळे बघ्यांची मोठी गर्दी झाली. हाफीज तौसिफची एटीएसच्या अधिकाऱ्यांनी प्रथम त्याच्या घरीच चौकशी केली. यानंतर त्याला ताब्यात घेऊन पोलिस फौजफाटा पोलिस नियंत्रण कक्षात आला..Tuljapur Drugs Case: तुळजापूर ड्रग्ज प्रकरणात मुख्य आरोपीसह ८ जणांना जामीन मंजूर; मुंबई उच्च न्यायालयाची मोठी सुनावणी.हाफीज तौसिफ मोबाईल व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून परदेशी संघटनांच्या संपर्कात होता असे सांगण्यात आले. पोलिस त्याच्या मोबाईलचा डाटा व सोशल मीडिया अकाउंटची तपासणी करीत आहेत. तो कोणत्या परदेशी संघटनांच्या संपर्कात होता, देशविरोधी कारवायांत त्याचा सहभाग होता का तसेच त्याने कोणती माहिती पुरविली हे समजू शकले नाही. हाफीज तौसिफचा मोबाईल हॅक झाला होता. चौकशीत तो निर्दोष सुटेल अशी प्रतिक्रिया त्याचे वडील असलम शेख यांनी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.