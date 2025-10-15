Crime News : मालेगावात मोठी कारवाई! टेलर तरुणाला आंध्र प्रदेश एटीएसकडून अटक; काय आहे व्हॉट्सॲप कनेक्शन?

मालेगाव: मोबाईल व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून परदेशी संघटनांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून येथील हाफिज तौसिफ अस्लम शेख (वय २७, रा. नुमानीनगर, मालेगाव) या तरुणाला ‘एटीएस’च्या आंध्र प्रदेशातील पथकाने सोमवारी (ता. १३) रात्री उशिरा अटक केली. त्याची पाच तासांपेक्षा अधिक कसून चौकशी करण्यात आली. .मंगळवारी (ता. १४) सकाळी त्याला येथील न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने ट्रांझिट रिमांड मंजूर केल्यावर त्याला घेऊन ‘एटीएस’ अधिकाऱ्यांचे पथक मंगळवारी हैदराबादकडे रवाना झाले. दरम्यान, हाफिज शेख याच्याविरुद्ध आंध्र प्रदेशातील धर्मावरम पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे..येथील नुमानीनगर भागात सोमवारी सायंकाळी महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेशचे ‘एटीएस’ पथक धडकले. व्यवसायाने टेलर असलेल्या हाफिज शेखची त्याच्या घरी जवळपास तासभर चौकशी करण्यात आली. यानंतर त्याला ताब्यात घेत पोलिस नियंत्रण कक्षात आणण्यात आले. त्याची पाच तासांपेक्षा अधिक सखोल चौकशी करण्यात आली. .त्याच्याविरुद्ध आंध्र प्रदेशमधील धर्मावरम पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. रात्री उशिरा त्याला अटक करण्यात आली. सकाळी त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले असता न्यायालयाने त्याचा ट्रांझिट रिमांड मंजूर केला. हाफिज शेखला धर्मावरम न्यायालयात हजर करण्याचे आदेश येथील न्यायालयाने दिले. हाफिजला १७ ऑक्टोबरला धर्मावरम न्यायालयात हजर केले जाण्याची शक्यता आहे..High Court: राज्य सरकारला दणका, 'तो' निर्णय हायकोर्टानं केला रद्द.सोशल मीडिया खाते तपासणीमोबाईल व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून हाफिज शेख परदेशी संघटनांच्या संपर्कात होता. ‘एटीएस’ने त्याच्या मोबाईलचा डाटा व सोशल मीडिया अकाउंटची तपासणी केली आहे. हाफिज हा कोणत्या देशातील संघटनांशी संबंधित होता? त्याने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कोणती माहिती पुरवली. तसेच, काही फंडिंग केली आहे का? याबाबत चर्चा होत आहे. ‘एटीएस’च्या आंध्र प्रदेश पथकाने याबाबत कोणतीही माहिती दिली नाही. दरम्यान, आंध्र प्रदेश पोलिसांनी उत्तर प्रदेशातील एका युवकालाही ताब्यात घेतले. यावरून या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.