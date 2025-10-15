नाशिक

Crime News : मालेगावात मोठी कारवाई! टेलर तरुणाला आंध्र प्रदेश एटीएसकडून अटक; काय आहे व्हॉट्सॲप कनेक्शन?

Arrest of Hafiz Sheikh in Malegaon by ATS : मालेगाव येथील नुमानीनगर परिसरात आंध्र प्रदेश एटीएसच्या पथकाने कारवाई करून हाफिज तौसिफ अस्लम शेख या तरुणाला परदेशी संघटनांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून अटक केली. त्याला न्यायालयाच्या आदेशानंतर हैदराबादला नेण्यात आले.
Hafiz Sheikh

Hafiz Sheikh

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मालेगाव: मोबाईल व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून परदेशी संघटनांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून येथील हाफिज तौसिफ अस्लम शेख (वय २७, रा. नुमानीनगर, मालेगाव) या तरुणाला ‘एटीएस’च्या आंध्र प्रदेशातील पथकाने सोमवारी (ता. १३) रात्री उशिरा अटक केली. त्याची पाच तासांपेक्षा अधिक कसून चौकशी करण्यात आली.

Loading content, please wait...
Nashik
Malegaon
Andhra Pradesh
police
crime
maharashtra
Crime News
whatsapp
Hyderabad
Arrest
ATS

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com