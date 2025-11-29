Bandookaka Bachchhav joins BJP : मालेगावात भाजपची ताकद वाढली! बंडूकाका बच्छाव यांचा समर्थकांसह भाजपमध्ये प्रवेश

मालेगाव: येथील बारा बलुतेदार मित्रमंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष बंडूकाका बच्छाव यांनी शुक्रवारी (ता. २८) समर्थकांसह येथे झालेल्या सोहळ्यात भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. येथील यशस्वी कंपाउंडमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी त्यांचे भाजपमध्ये स्वागत केले. वर्षापासून पक्षातून दूर राहिलेले सुनील गायकवाडही पुन्हा भाजपमध्ये सक्रिय झाले. बंडूकाकांच्या प्रवेशामुळे मालेगावात भाजपची ताकद वाढणार आहे..गेल्या विधानसभा निवडणुकीत अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविलेल्या बंडूकाकांनी जबरदस्त लढत देत दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळवली होती. त्यांच्या भाजप प्रवेशाची अटकळ बांधली जात होती. बंडूकाकांनी शक्तिप्रदर्शन करत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाण, आमदार दिलीप बोरसे, माजी खासदार डॉ. सुभाष भामरे, सुनील गायकवाड, डॉ. तुषार शेवाळे, सुरेश निकम, नीलेश कचवे, संदीप पाटील, दीपक पवार, मदन गायकवाड आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते..प्रवेशानंतर बच्छाव म्हणाले, की मालेगाव शहर व तालुक्याच्या सर्वांगीण विकास व शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. वैयक्तिक कोणताही स्वार्थ न ठेवता, विकासासाठी ही जबाबदारी स्वीकारली आहे. आम्ही सत्तेतून लालसेपोटी बाप बदलणारे नाहीत. कोणताही स्वार्थ न बाळगता केवळ या भागाच्या विकासासाठी कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेऊन पक्षप्रवेश केला आहे. मालेगाव जिल्हानिर्मिती करावी. मालेगावला पोलिस आयुक्तालय स्थापन करावे यांसह विविध मागण्या त्यांनी केल्या..Manmad Election : मनमाडमध्ये ईव्हीएम सीलिंगवेळी गोंधळ! एका पक्षाचे चिन्ह मोठे दिसल्याने निवडणूक प्रक्रिया ठप्प.पक्षाचे काम करा, प्रश्न सुटतीलमंत्री महाजन म्हणाले, की बंडूकाका बच्छाव, सुनील गायकवाड व त्यांच्या समर्थकांचे स्वागत करतो. बंडूकाका सामान्य कुटुंबातील व्यक्तिमत्त्व आहे. कोणत्याही पदावर नसताना त्यांनी मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते जोडले आहेत. सर्वसामान्य माणूस जनतेतून मोठा होत असतो. बंडूकाकांनी केलेल्या सर्व मागण्या पूर्ण होतील. त्याबद्दल तुम्ही निश्चित राहा. त्या पूर्ण करण्याचा शब्द मी तुम्हाला देतो. अनेक वेळा चर्चा झाली. मात्र बंडूकाका हाती लागत नव्हते. अखेर आज त्यांचा भाजपमध्ये प्रवेश झाला. पक्षाचे काम जोमाने करा. तुमचे प्रश्न हमखास सुटतील, असा विश्वास त्यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.