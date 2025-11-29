नाशिक

Bandookaka Bachchhav joins BJP : मालेगावात भाजपची ताकद वाढली! बंडूकाका बच्छाव यांचा समर्थकांसह भाजपमध्ये प्रवेश

Bandookaka Bachchhav Joins BJP in Malegaon : मालेगाव येथे बारा बलुतेदार मित्रमंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष बंडूकाका बच्छाव यांनी समर्थकांसह भाजपमध्ये प्रवेश केला. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी आमदार आणि पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
मालेगाव: येथील बारा बलुतेदार मित्रमंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष बंडूकाका बच्छाव यांनी शुक्रवारी (ता. २८) समर्थकांसह येथे झालेल्या सोहळ्यात भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. येथील यशस्वी कंपाउंडमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी त्यांचे भाजपमध्ये स्वागत केले. वर्षापासून पक्षातून दूर राहिलेले सुनील गायकवाडही पुन्हा भाजपमध्ये सक्रिय झाले. बंडूकाकांच्या प्रवेशामुळे मालेगावात भाजपची ताकद वाढणार आहे.

Bjp
Nashik
Malegaon
maharashtra
political
girish mahajan

