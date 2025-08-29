Nashik News : बनावट आधारकार्ड प्रकरणानंतर बांगलादेशी घुसखोरांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी ग्रामसभांवर

नाशिक: मालेगाव शहरात बांगलादेशी नागरिकांना खोटे आधारकार्ड दिल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर राज्य शासनाने घुसखोरीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी गावपातळीवरील ग्रामसभांवर सोपविली आहे..ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र देत सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार गावात जन्म प्रमाणपत्र नोंदविताना ग्रामसभेने काटेकोर पडताळणी करावी. तसेच गावात बांगलादेशी नागरिक आढळल्यास पोलिसपाटलांनी तत्काळ पोलिस ठाण्यास माहिती द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत..राज्याच्या योजनांवर वाढता बोजारोजगाराच्या निमित्ताने बांगलादेशी नागरिक राज्यात स्थलांतर करतात. वास्तव्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार करून ते शासकीय योजनांचा लाभ घेतात. यामुळे राज्याच्या योजनांवर होणारा खर्च वाढत असून, सुरक्षिततेचाही गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर गृह विभागाने विशेष परिपत्रक काढून ग्रामीण भागातील यंत्रणांना दक्षता घेण्याचे आदेश दिले आहेत..पोलिसपाटलांवर जबाबदारीग्रामीण भागात शेती, मजुरी किंवा मासेमारीच्या कामासाठी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशातून मजूर येतात. त्यांची भाषा हिंदी असल्याने बांगलादेशी नागरिकांची ओळख पटविणे कठीण ठरते. अशा परिस्थितीत संशयास्पद व्यक्तींची ओळख करून पोलिसांना माहिती देणे ही जबाबदारी आता अधिक प्रमाणात पोलिसपाटलांवर आली आहे..Buldhana Murder Case : जुन्या वादातून दगडाने ठेचून एकाची हत्या; तरुणाला अटक, भीतीचे वातावरण.प्रक्रियेत काटेकोर पडताळणीग्रामपंचायतीतून दिल्या जाणाऱ्या जन्म प्रमाणपत्रांची काटेकोर पडताळणी करण्यावर भर दिला जाणार आहे. ग्रामसभा पातळीवर जनजागृती मोहीम राबवून गावातील नागरिकांना बाहेरील व्यक्ती आढळल्यास तत्काळ माहिती देण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.