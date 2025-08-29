नाशिक

Nashik News : बनावट आधारकार्ड प्रकरणानंतर बांगलादेशी घुसखोरांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी ग्रामसभांवर

Gram Sabhas Empowered to Verify Birth Certificates : नाशिक जिल्ह्यात मालेगाव येथे बांगलादेशी नागरिकांना बनावट आधार देण्याच्या प्रकरणानंतर ग्रामसभांना काटेकोर पडताळणीची जबाबदारी सोपविल्याची माहिती.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: मालेगाव शहरात बांगलादेशी नागरिकांना खोटे आधारकार्ड दिल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर राज्य शासनाने घुसखोरीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी गावपातळीवरील ग्रामसभांवर सोपविली आहे.

