Malegaon News : मालेगावात बनावट मतदारांचा मुद्दा पेटला; १६ हजार बोगस नावे असल्याचा आरोप

Over 16,000 Bogus Voters Identified in Malegaon : मालेगाव मतदारसंघात १६ हजाराहून अधिक बोगस मतदारांची नावे समाविष्ट असल्याचे आढळल्यावर इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली व बारा बलुतेदार संघटनेने निवेदन देऊन कारवाईची मागणी केली.
सकाळ डिजिटल टीम
मालेगाव: मालेगाव मतदार संघात बनावट मतदारांचा विषय पुढे येतो आहे. साधारण १६ हजारावर बोगस मतदारांची नावे समाविष्ट केल्याचा प्रकार पुढे आला आहे. त्याविरोधात आज इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंम्‍ब्ली पक्ष तसेच बारा बलुतेदार संघटनेतर्फे वेगवेगळी निवेदन देण्यात आली. आगामी निवडणूकीच्या तोंडावर सोळा हजार बनावट मतदारांचा प्रश्न पुढे आल्याने येथील वातावरण तापायला सुरुवात झाली आहे.

