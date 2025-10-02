Malegaon News : मालेगावला रस्त्यावर सायजिंगची राख, केमिकलचा कचरा; ७ हजार विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात!

मालेगाव: येथील बुखारी बाग भागातील मुख्य रस्त्यावर ट्रक उभे असतात. तसेच रस्त्यावर सायजिंगमधील राख टाकली जाते. यामुळे विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. सायजिंगमध्ये केमिकलयुक्त कचरा जाळला जात असल्याच्या तक्रारी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सामाजिक संस्था व परिसरातील नागरिकांनी केल्या होत्या. तरीदेखील त्याची दखल घेतली गेली नसल्याचे नागरिकांनी सांगितले. .परिसरात मोठ्या प्रमाणात शाळा, महाविद्यालये, मदरसा आहे. महापालिका व पवारवाडी पोलिसांनी या संदर्भात दखल घेऊन रस्त्यावर उभे राहणारे ट्रक हटवावेत. महापालिकेने राख रस्त्यावर टाकणाऱ्या सायजिंग चालकांवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे..येथील बुखारी बाग भागात म्हाळदे मिल्लत, न्यू इरा इंग्लिश स्कूल, मदरसा तय्यबाग, फार्मसी कॉलेज, मोती स्कूल, खातून हज्जीन यासह अनेक शाळा- महाविद्यालये आहेत. रस्त्यावर सायजिंगची राख, गरम पाणी टाकले जाते. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात केमिकल असल्याचे सांगितले जात आहे..तसेच या भागात सात हजारांपेक्षा अधिक मुले शिक्षण घेतात. यापूर्वी सामाजिक संस्था व परिसरातील नागरिकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री, पोलिस आयुक्त, अपर पोलिस अधीक्षक, आयुक्त यांच्याकडे तक्रार केली होती. तरीदेखील तक्रारीची दखल घेतली गेली नाही..महापालिका प्रशासन व पवारवाडी पोलिसांनी या ठिकाणी संयुक्त कारवाई करावी. रस्त्यावर उभे असलेले ट्रक बाजूला काढावेत. त्याचबरोबर या ठिकाणी रस्त्यावर टाकलेली राख हवेच्या झोताने वाहनचालकांच्या तसेच शाळकरी मुलांच्या नाकातोंडात व कानात जाते. यामुळेदेखील मोठ्या समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो..तक्रार आणि मागणीरस्त्यावर ट्रक उभे राहणे व सायजिंगची राख टाकली जाणेविद्यार्थ्यांच्या आरोग्यास गंभीर धोकावाहनचालक व नागरिक त्रस्तसात हजारांपेक्षा जास्त विद्यार्थी शिक्षण घेतातमुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पोलिस आयुक्त, अपर पोलिस अधीक्षक, आयुक्तांकडे तक्रारीरस्त्यावरचे ट्रक हटवावेतसायजिंगचालकांवर कारवाई व्हावीमहापालिका व पवारवाडी पोलिसांची संयुक्त कारवाई हवी.Kolhapur : मोठी बातमी! कोल्हापुरातील अग्निशमन स्लॅब दुर्घटनेप्रकरणी ठेकेदाराला अटक.रस्त्यावर सर्रासपणे राख टाकली जाते. महापालिका प्रशासन येथे कारवाई का करीत नाही? कोणाच्या दबावाखाली प्रशासन काम तर करीत नाही ना? पोलिसांनीदेखील ट्रकमालकांवर गुन्हे दाखल करावेत. प्रशासनाच्या हलगर्जीमुळे येथे नागरिकांना त्रासाचा सामना करावा लागत आहे.-एक नागरिक, बुखारी बाग, मालेगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.