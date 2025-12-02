Malegaon Crime : मालेगाव हादरले! एकाच दिवशी अल्पवयीन मुलींवरील विनयभंगाचे तीन गुन्हे दाखल; समाजमनात संतापाची लाट

मालेगाव: डोंगराळे येथील चिमुरडीवरील अत्याचार आणि निर्घृण हत्येने उसळलेला संताप अजूनही शांत झालेला नाही. त्यातच मागील आठवड्यात शहरात एक अत्याचार आणि एक विनयभंगाचा गुन्हा नोंदवल्यानंतर सोमवारी (ता. १) पुन्हा रमजानपुरा, वडनेर खाकुर्डी आणि मनमाड या तीन पोलिस ठाण्यांत अल्पवयीन मुलींवरील विनयभंगाचे गुन्हे दाखल झाले. वाढत्या घटनांमुळे समाजमनातील आक्रोश अधिक तीव्र होत आहे..वळवाडे (ता. मालेगाव) येथील अल्पवयीन मुलगी रस्त्याने जात असताना आरोपी बबलू अशोक गरुड (वय २३, रा. वळवाडे) याने पंधरा दिवसांपूर्वी तिचा हात पकडत छेडछाड केली होती. त्याच आरोपीने ३० नोव्हेंबर रोजी पुन्हा मुलीचा हात पकडून अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला. घडलेला प्रकार मुलीने पालकांना सांगितल्यानंतर वडनेर खाकुर्डी पोलिस ठाण्यात तिच्या तक्रारीवरून पोक्सो व विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांनी बबलूला अटक केली आहे..दुसरी घटना शहरातील द्याने भागातील चंद्रमणी नगरमध्ये घडली. अकरा वर्षीय मुलगी शेजारी राहणाऱ्या मैत्रिणीच्या घरी खेळण्यासाठी गेली असता शेख फैजान शेख इरफान (वय २०) याने स्वयंपाकघरात तिचा विनयभंग केला. घाबरलेल्या मुलीने हा प्रकार आईला सांगितल्यानंतर रमजानपुरा पोलिस ठाण्यात संशयित आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला..Hinjewadi Accident : मद्यधुंद चालकाने तीन भावंडांना चिरडले; हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये बसचा अपघात, दोन पादचारी जखमी.तिसऱ्या घटनेत मनमाड येथे पाझणगाव निवासी महेंद्र ढगळे (वय ३५) याच्याविरुद्ध पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल झाला असून पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. अल्पवयीन मुलींवरील वाढत्या अत्याचारांमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट असून कायदा-सुव्यवस्थेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.