नाशिक

Malegaon Crime : मालेगाव हादरले! एकाच दिवशी अल्पवयीन मुलींवरील विनयभंगाचे तीन गुन्हे दाखल; समाजमनात संतापाची लाट

Rise in Child Abuse Cases in Malegaon : मालेगाव परिसरात अल्पवयीन मुलींवरील वाढत्या अत्याचार आणि विनयभंगाच्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे; यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मालेगाव: डोंगराळे येथील चिमुरडीवरील अत्याचार आणि निर्घृण हत्येने उसळलेला संताप अजूनही शांत झालेला नाही. त्यातच मागील आठवड्यात शहरात एक अत्याचार आणि एक विनयभंगाचा गुन्हा नोंदवल्यानंतर सोमवारी (ता. १) पुन्हा रमजानपुरा, वडनेर खाकुर्डी आणि मनमाड या तीन पोलिस ठाण्यांत अल्पवयीन मुलींवरील विनयभंगाचे गुन्हे दाखल झाले. वाढत्या घटनांमुळे समाजमनातील आक्रोश अधिक तीव्र होत आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
Malegaon
police
crime
maharashtra
Crime News
minor
Arrest
child abuse
sexual assault
pocso

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com