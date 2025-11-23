Malegaon Court Violence : अफवेमुळे मालेगाव न्यायालय परिसरात संतप्त जमावाचा धुडगूस; मोठा अनर्थ टळला

मालेगाव: डोंगराळे येथील घटनेतील आरोपीला न्यायालयात आणण्यात आल्याची अफवा पसरल्यावर संतप्त जमावाने न्यायालयाच्या कॅम्प रस्त्यावरील मुख्य प्रवेशद्वाराचे कुलूप तोडले. न्यायालयातील खालच्या मजल्यावरील काचेचे दरवाजे आणि शटर तोडण्याचा प्रयत्न काही महिला व तरुणांनी केला. .तरुणांनी न्यायालयात धुडगूसही घातला. पोलिसांनी सौम्य लाठीमार केल्याने मोठी हानी टळली. छावणी पोलिस ठाण्यात धुडगूस घालणाऱ्या सुमारे १०० ते १५० अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..डोंगराळे येथील घटनेच्या निषेधार्थ मालेगाव येथे शुक्रवारी (ता .२२) सुजाण नागरिकांतर्फे ‘बंद’चे आवाहन करण्यात आले होते. महिलांसह हजारो नागरिकांनी या आंदोलनात सहभाग घेऊन आंदोलन यशस्वी केले. अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिल्यावर आंदोलनाची सांगता झाली. दरम्यान, काही नागरिक आंदोलनातून परत जात असताना न्यायालयात पोलिसांची गाडी उभी दिसल्याने जमावात आरोपीला न्यायालयात आणल्याची अफवा पसरली. .संतप्त जमावाने मुख्य प्रवेशद्वारातून आत शिरण्याचा प्रयत्न केला. प्रवेशद्वार आतून बंद असल्याने जमावाने ते तोडून न्यायालय परिसरात प्रवेश केला. काही जण न्यायालयाच्या आत शिरण्याच्या तयारीत होते; मात्र पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करून त्यांना रोखून धरले. काही तरुणांनी काचेच्या दरवाजांवर लाथा मारून हानी करण्याचा प्रयत्न केला. .Pune News : आईची नजर चुकवून खेळायला बाहेर पडले अन् चार तासानंतर मृतदेहच सापडले; पुण्यात सख्ख्या बहीण-भावासोबत नेमकं काय घडलं?.ही परिस्थिती पाहून दुसरा जमाव इंदू मेमोरियल रुग्णालयाजवळील प्रवेशद्वारातून आत जाण्याचा हट्ट धरत पोलिसांशी हुज्जत घालत होता. पोलिसांच्या समयसूचकतेमुळे मोठा अनर्थ टळला. छावणी पोलिसांनी न्यायालयाच्या मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्या, तसेच सरकारी कामात अडथळा आणणाऱ्या १०० ते १५० अज्ञात आंदोलनकर्त्यांविरोधात गुन्हे नोंदविले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.