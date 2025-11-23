नाशिक

Malegaon Court Violence : अफवेमुळे मालेगाव न्यायालय परिसरात संतप्त जमावाचा धुडगूस; मोठा अनर्थ टळला

Malegaon Court Mob Incident Overview : मालेगाव येथील डोंगराळे घटनेतील आरोपी न्यायालयात आणल्याची अफवा पसरल्यानंतर, संतप्त महिला व तरुणांनी न्यायालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराचे कुलूप तोडले आणि काचेच्या दरवाजावर हल्ला केला. पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करत सौम्य लाठीमार करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली.
सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव: डोंगराळे येथील घटनेतील आरोपीला न्यायालयात आणण्यात आल्याची अफवा पसरल्यावर संतप्त जमावाने न्यायालयाच्या कॅम्प रस्त्यावरील मुख्य प्रवेशद्वाराचे कुलूप तोडले. न्यायालयातील खालच्या मजल्यावरील काचेचे दरवाजे आणि शटर तोडण्याचा प्रयत्न काही महिला व तरुणांनी केला.

