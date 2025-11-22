Dada Bhuse : पोलीस कोठडीऐवजी न्यायालयीन कोठडीची मागणी? मालेगाव अत्याचार प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्यांवर दादा भुसेंचा गंभीर आरोप

मालेगाव: डोंगराळे येथील चिमुकलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार व निर्घृण हत्येच्या निषेधार्थ काढण्यात आलेल्या जनआक्रोश मोर्चात बोलताना शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे संताप व्यक्त करताना दिसले. प्रकरणाचे तपास अधिकारी उपअधीक्षक यशवंत बाविस्कर यांच्या भूमिकेवर त्यांनी थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले..नराधम आरोपीला पोलिस कोठडीऐवजी न्यायालयीन कोठडीची मागणी तपास अधिकाऱ्यांनी केल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी यावेळी केला. या प्रकरणाचा तपास बावीस्कर यांच्या कडून काढून त्यांची तातडीने बदली करावी, अशी मागणी ते मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..भुसे म्हणाले, की डोंगराळे येथील बालिकेवर अत्याचार व हत्येच्या घटनेने संपूर्ण राज्य हादरले आहे. घटनेनंतर तासाभरात आरोपीला अटक झाली. आरोपीला फाशीची शिक्षा व्हावी, तसेच ठोस पुरावे गोळा व्हावेत यासाठी नाशिकच्या वरिष्ठ महिला पोलिस अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पीडित मुलीचे कॅमेऱ्यात विच्छेदन करण्यात आले. प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाला आहे..चार दिवसांची पोलिस कोठडी संपल्यानंतर तपास अधिकारी बावीस्कर यांनी आरोपीच्या न्यायालयीन कोठडीची मागणी केली. “हा प्रकार तळपायाची आग मस्तकात गेल्यासारखा आहे,” असे भुसे म्हणाले. ही बाब कळताच त्यांनी तातडीने अप्पर पोलिस अधीक्षक तेगबीरसिंह संधू आणि ज्येष्ठ वकिलांशी संपर्क साधला. त्यानंतर पुन्हा पोलिस कोठडीची मागणी करण्यात आली. सर्व वकिलांनी पीडित मुलीच्या न्यायासाठी एकत्रित वकीलपत्र दाखल केले. न्यायालयाने आरोपीला सात दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली..बावीस्कर तपासात कुचराई करत आहेत का, अथवा कोणाच्या दबावाखाली काम करीत आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तपासातील कोणतीही त्रुटी आरोपीला जामिनाची दारं उघडू शकते. म्हणूनच बावीस्कर यांच्याकडून तपास काढून त्यांची बदली करावी, अशी ठाम मागणी भुसे यांनी केली. “नराधम आरोपीला फाशीची शिक्षा झालीच पाहिजे, यासाठी मी लढा देणार,” असे त्यांनी स्पष्ट केले..Malegaon News : जनसागर उसळला! चिमुकलीला न्याय मिळेपर्यंत मालेगावकरांचा लढा सुरुच, फाशीच्या मागणीने शहर हादरले.पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्हशालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी तपास अधिकारी उपअधीक्षक यशवंत बाविस्कर यांच्या कार्यपद्धतीवर जाहीर टीका केल्यावर मोर्चेकऱ्यांचा संताप अधिकच वाढला. प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता तपास बाविस्कर यांच्याकडून काढला जाण्याची दाट शक्यता व्यक्त होत आहे. भुसे हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांना भेटून याबाबत तक्रार करणार आहेत. चिमुरडीवरील अत्याचार व हत्येच्या घटनेने जिल्हा ढवळून निघाला असताना तपास अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेमुळे जनतेचा रोष आणखी वाढला. मंत्री भुसे यांनीच जाहीरपणे आरोप केल्याने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.