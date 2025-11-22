नाशिक

Malegaon News : जनसागर उसळला! चिमुकलीला न्याय मिळेपर्यंत मालेगावकरांचा लढा सुरुच, फाशीच्या मागणीने शहर हादरले

Overview of the Dongarale Girl Murder Case : मालेगाव येथील चिमुकलीवरील अत्याचार आणि हत्या प्रकरणातील आरोपीला फाशीची शिक्षा मिळावी, या मागणीसाठी मालेगावच्या रस्त्यावर जनसागर उसळला. रामसेतू ते मोसम पुलादरम्यान जमलेल्या हजारो नागरिकांनी शांततेत मोर्चा काढत आपला संताप आणि आक्रोश व्यक्त केला.
मालेगाव: डोंगराळे (ता. मालेगाव) येथील सव्वाचारवर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार व तिची निर्घृण हत्या झाल्याच्या घटनेने शहर व तालुका अजूनही सावरलेला नाही. जागोजागी निषेध, संताप व आक्रोश दिसत आहे. निरपराध चिमुकलीला न्याय मिळण्यासाठी नराधम आरोपीच्या फाशीच्या मागणीसाठी शुक्रवारी (ता. २१) मालेगावच्या रस्त्यावर जनसागर उसळला. जनआक्रोश मोर्चात महिला व मुलींचा आक्रोश, तरुणांचा संताप या प्रकरणाची दाहकता किती आहे, याची प्रचीती देत होता.

