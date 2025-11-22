Malegaon News : जनसागर उसळला! चिमुकलीला न्याय मिळेपर्यंत मालेगावकरांचा लढा सुरुच, फाशीच्या मागणीने शहर हादरले

मालेगाव: डोंगराळे (ता. मालेगाव) येथील सव्वाचारवर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार व तिची निर्घृण हत्या झाल्याच्या घटनेने शहर व तालुका अजूनही सावरलेला नाही. जागोजागी निषेध, संताप व आक्रोश दिसत आहे. निरपराध चिमुकलीला न्याय मिळण्यासाठी नराधम आरोपीच्या फाशीच्या मागणीसाठी शुक्रवारी (ता. २१) मालेगावच्या रस्त्यावर जनसागर उसळला. जनआक्रोश मोर्चात महिला व मुलींचा आक्रोश, तरुणांचा संताप या प्रकरणाची दाहकता किती आहे, याची प्रचीती देत होता. .नराधमाला फाशी झालीच पाहिजे, दीदीला न्याय मिळालाच पाहिजे असे प्रत्येकाच्या तोंडी होते. संतप्त महिला व तरुणांनी शुक्रवारी पुन्हा न्यायालय आवारात घुसून नराधमाला ताब्यात देण्याची मागणी केली. आक्रमक आंदोलनकर्त्यांनी लोखंडी मुख्य प्रवेशद्वार तोडून आवारात प्रवेश केला. आंदोलनकर्त्यांना बाहेर काढताना पोलिसांची दमछाक झाली. काही प्रमाणात सौम्य लाठीमार करावा लागला. घटनेच्या निषेधार्थ मालेगावात कडकडीत बंद पाळण्यात आला. विशेष म्हणजे कॅम्प-संगमेश्वरच्या पश्चिम भागाबरोबरच मुस्लिमबहुल असलेल्या पूर्व भागातील किदवाई रोड, भंगार बाजार, कुसुंबा रोड, मोहम्मद अली रोड आदी भागांतही ‘बंद’ पाळण्यात आला..दरम्यान, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी तपास अधिकारी पोलिस उपअधीक्षक यशवंत बाविस्कर यांच्या कार्यपद्धतीवर संशय व्यक्त केला आहे. प्रकरणाचा तपास त्यांच्याकडून काढून त्यांची येथून तातडीने बदली करण्याची मागणी श्री. भुसे यांनी या वेळी केली..डोंगराळे येथील बालिकेवर लैंगिक अत्याचार व हत्या प्रकरणाने शहर व परिसर हादरून गेला आहे. या घटनेचा निषेध करण्यासाठी शुक्रवारी मालेगाव बंदची हाक देण्यात आली होती. या हाकेला मालेगावकर जनतेने भरभरून प्रतिसाद दिला. व्यावसायिक, दुकाने, प्रतिष्ठाने सकाळपासून बंद होती. हातगाड्याही लावण्यात आल्या नाहीत. निर्मनुष्य झालेल्या बाजारपेठा मालेगावकरांच्या संतापाच्या साक्षी ठरल्या. .सकाळी साडेअकराला रामसेतूजवळून जनआक्रोश मोर्चाला सुरुवात झाली. मोर्चाच्या अग्रभागी मुली, शालेय विद्यार्थिनी, महिला होत्या. तरुणाई मोठ्या संख्येने सहभागी झाली होती. रामसेतू ते मोसम पुलादरम्यान गर्दीने माणसांचा जनसागर उसळला होता. प्रत्येकाच्या मनात राग व आक्रोश होता. जनआक्रोश मोर्चा कॅम्प रोडवरून अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जात असताना नराधम आरोपीला न्यायालयात आणण्यात आल्याची अफवा पसरली. हजारो महिला, पुरुष न्यायालयाच्या दिशेने धावले. .लोखंडी प्रवेशद्वार तोडून शेकडो जणांनी न्यायालय आवारात धाव घेतली. आंदोलनकर्त्यांना आवरताना पोलिसांची तारांबळ उडाली. या वेळी सौम्य लाठीमार करण्यात आला. पोलिसांनी दोन तास समजूत काढल्यावर महिला व नागरिकांनी आंदोलन मागे घेतले. ‘मालेगाव बंद’ला १०० टक्के प्रतिसाद मिळाला. येथील भाजी बाजार, चहाची दुकाने, हॉटेल्स, आस्थापना बंद होत्या. रामसेतू, गूळ बाजार, किदवाई रोड, मोहम्मद अली रोड, कुसुंबा रोड, भंगार बाजार, किदवाई रोड, संगमेश्र्वर, सटाणा नाका, मोसम पूल, रावळगाव नाका यासह संपूर्ण शहरात कडकडीत ‘बंद’ पाळण्यात आला. शहरातील सर्व शाळा-महाविद्यालयांनी ‘बंद’मध्ये सहभाग घेतला..दिवसभरातील घडामोडीमालेगावात कडकडीत बंद; शहरात बंदला सर्वत्र मोठा प्रतिसादमालेगावच्या इतिहासात ऐतिहासिक म्हणून जनआक्रोश मोर्चाची नोंदमालेगावला जनआक्रोश मोर्चात हजारो मालेगावकरांचा समावेशमोर्चातील महिला, युवतींनी आक्रोश करत नराधम आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणीमोर्चातील तरुणांकडून दिदीला न्याय द्या, नराधमाला फाशी द्या अशी घोषणाबाजीआरोपीला न्यायालयात आणण्यात आल्याची जोरदार अफवा.अफवेनंतर संतप्त महिला व मोर्चेकरी न्यायालयाचे प्रवेशद्वार मोडून आवारात प्रवेशपोलिसांकडून सौम्य लाठीमार; जमाव पांगवितांना तारांबळसंतप्त महिला दोन तास न्यायालयाच्या पश्चिम बाजूच्या प्रवेशद्वाराजवळ ठाण मांडून बसल्या.न्यायालयातील खोल्यांची महिलांकडून पाहणी; आरोपी नसल्याची खात्री झाल्यानंतर संतप्त महिला माघारी परतल्या.शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडून तपास अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबद्दल संतापउपअधिक्षक यशवंत बावीस्कर यांच्याकडून तपास काढून घेण्याची व त्यांची बदली करण्याची मागणीमोर्चात सर्वपक्षीय व समाजाच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांचा सहभागजनआक्रोश मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर मालेगावात मोठा पोलिस बंदोबस्तडोंगराळेत पिडीतेच्या कुटुंबीयांच्या सांत्वनासाठी रीघ कायमराज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांच्याकडून पीडित कुटुंबीयांचे सांत्वनआरोपीला कठोर शिक्षा देण्यासाठी आयोगाकडून सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची ग्वाहीशिवसेना प्रवक्त्या ज्योतीताई वाघमारे यांनी पीडित कुटुंबीयांचे केले सांत्वनकरुणा मुंडे यांनी कुटुंबीयांची भेट घेत सांत्वन करून त्यांना धीर दिलाखासदार भास्कर भगरे यांनी डोंगराळे येथे भेट देवून पीडित कुटुंबीयांचे सांत्वन करत त्यांना धीर दिला..Pune Police : पुणे पोलिसांची धडाकेबाज कारवाई; मध्य प्रदेशात जाऊन पिस्तूल कारखाने केले उद्ध्वस्त, ४७ जण ताब्यात.‘आरोपीला फाशीची शिक्षा द्या’शहरातील सामाजिक, राजकीय, महिला, मुली यासह समस्त मालेगावकर व सर्वपक्षीय नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोर्चात सहभागी झाले होते. अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. मोर्चात ‘आरोपीला फाशीची शिक्षा द्या’, ‘आम्हाला लाडक्या बहिणींचे पैसे नको’, ‘आमच्या लाडक्या लेकीला न्याय द्या’, ‘चिमुकलीचा बदला फाशीच’, ‘न्याय द्या, न्याय द्या’ आदी घोषणांनी परिसर दणाणला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 