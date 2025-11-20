नाशिक

Malegaon Crime : राज्यात संतापाची लाट; शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांची मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांची भेट; डोंगराळे अत्याचाराच्या खटल्यासाठी जलद न्यायालयाचे आश्वासन

Government Leaders Meet CM, Demand Fast-Track Trial : सव्वाचार वर्षीय बालिकेवर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली. या घृणास्पद घटनेनंतर राज्यात संतापाची लाट असून या प्रकरणी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली.
सकाळ वृत्तसेवा
या घृणास्पद घटनेनंतर या प्रकरणी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली.

