Malegaon Crime : राज्यात संतापाची लाट; शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांची मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांची भेट; डोंगराळे अत्याचाराच्या खटल्यासाठी जलद न्यायालयाचे आश्वासन

मालेगाव: डोंगराळे (ता. मालेगाव) येथील सव्वाचार वर्षीय बालिकेवर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली. या घृणास्पद घटनेनंतर राज्यात संतापाची लाट असून या प्रकरणी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली..श्री. भुसे यांनी या प्रकरणी निवेदन सादर केले. या निवेदनात "डोंगराळेसह परिसर हादरला आहे. दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी खटला जलद न्यायालयात चालविण्याची आवश्यकता आहे," असा उल्लेख करण्यात आला आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री व उपमुखमुख्यमंत्री यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत खटला जलद न्यायालयातच चालविण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती श्री. भुसे यांनी दिली..ते पुढे म्हणाले की, "तपास वेगाने सुरु असून लवकरच दोषारोपपत्र दाखल होणार आहे. पीडितेला न्याय मिळवण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे." मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही या प्रकरणातील खटला जलद न्यायालयात चालविणार असल्याची स्पष्ट भूमिका व्यक्त केली आहे. दरम्यान, रावळगाव (ता. मालेगाव) येथेही गुरुवारी (ता. २०) ग्रामस्थांनी कडकडीत बंदचे आवाहन केले असून गावात पूर्ण बंद पाळला जाणार आहे..डोंगराळे येथील घटनेच्या निषेधार्थ मालेगाव बंदडोंगराळे येथील अत्याचार-खून प्रकरणाच्या निषेधार्थ मालेगाव शहरात शुक्रवारी (ता. २१) बंदची हाक देण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरातील सर्व दुकाने व आस्थापना बंद राहणार आहेत. सकल मालेगावकर सुजाण नागरिकांतर्फे रामसेतू पुलापासून ते अप्पर पोलिस अधीक्षक कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्याचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती सकल हिंदू समाजाचे श्याम देवरे यांनी दिली..