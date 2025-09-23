Crime News : मालेगावात १९ वर्षीय तरुणाचा निर्दयपणे खून; घटनेनंतर १२ तासांत आरोपी जेरबंद

मालेगाव: कुसुंबा रस्त्यावरील एकबाल डाबी येथे यंत्रमाग कारखान्यात काम करणाऱ्या १९ वर्षीय युवकाचा धारधार शस्त्राने निर्दयपणे खून केला. रविवारी (ता. २१) रात्री घडलेल्या या घटनेनंतर पोलिसांनी केवळ १२ तासांच्या आत दोन संशयितांना अटक केली. त्यांना न्यायालयात हजर केल्यावर न्यायालयाने दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. या घटनेने शहरात हळहळ व्यक्त होत आहे..मृत तरुणाचे नाव मोहम्मद मतीन मोहम्मद मुबीन (वय १९, रा. इद्दू मुकादम चौक, रमजानपुरा) असे आहे. तो एकबाल डाबी येथील फैजान शेठ यांच्या यंत्रमाग कारखान्यात काम करीत होता. रविवारी रात्री मतीनकडे सय्यद वसीम सय्यद सलीम ऊर्फ वस्या (२१, रा. सर्व्हे नं. ४२, आयशानगर) व रईस अहमद सईद अहमद ऊर्फ सईद काल्या (रा. जाफरनगर) हे दोघे गेले. .मतीन व आसिफ लाला यांच्यातील वाद संपविण्याच्या बहाण्याने त्यांनी बोलणे सुरू केले. मात्र, रागाच्या भरात त्यांनी मतीनला शिवीगाळ करून मारहाण केली आणि धारधार शस्त्राने छातीत वार केला. यात मतीनचा जागीच मृत्यू झाला..घटनेची माहिती मिळताच अपर पोलिस अधीक्षक तेगबीरसिंह संधू व सहायक पोलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बरवाल यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. नाशिक येथील फॉरेन्सिक लॅबच्या पथकानेही तपास केला. मतीनच्या आई सय्यदा मोहम्मद मतीन (वय ४०) यांच्या फिर्यादीवरून आयशानगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Baramati Crime: 'वडगाव निंबाळकर पोलिसांची धडक कारवाई'; विनापरवाना दारू वाहतूक करणाऱ्या दोघांना पकडले; गुन्हा दाखल.नशावर्धक सेवनातून घटनामालेगाव शहरात पोलिसांतर्फे कुत्ता गोळी, एमडी पावडर यांसारख्या नशावर्धक औषधांवर धडक कारवाई होत असते. मात्र, काही तासांतच त्याची पुन्हा विक्री सुरू होते. यामुळे शहरातून या नशावर्धक पदार्थांचे समूळ उच्चाटन होत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. या प्रकरणातील संशयित सय्यद वसीम ऊर्फ वस्या हा मतीनला मारहाण करताना पूर्णतः नशेत असल्याचे सांगितले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.