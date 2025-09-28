Narendra Sonawane : मालेगाव मतदार यादीत 'घोळ': अडीच ते तीन हजार बोगस नावे! माजी उपमहापौर नरेंद्र सोनवणेंची तातडीच्या कारवाईची मागणी

मालेगाव: आगामी महानगरपालिका निवडणुकीत मालेगावातील मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घोळ आहे. संगमेश्वरातील मतदारयादीत अडीच ते तीन हजार बोगस किंवा पुनरावृत्ती झालेली नावे आहेत. बोगस व पुनरावृत्ती झालेली नावे वगळण्यात यावीत, अशी मागणी माजी उपमहापौर नरेंद्र सोनवणे यांनी येथे पत्रकार परिषदेत केली..सोनवणे म्हणाले, की प्रभागातील २८२ ते ३०९ या मतदार यादींचा सखोल अभ्यास केला. यात अनेक मतदारांची नावे एकाच वेळी मालेगाव मध्य आणि मालेगाव बाह्य विधानसभा मतदारसंघात आढळून आली आहेत. .काही मतदारांची नावे बागलाण व धुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात नोंदवलेली असल्याचेही दिसून आले आहे. यासंदर्भातील पुरावे तहसीलदार व संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आले आहेत. संबंधित याद्या आणि पुरावे बीएलओ अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केल्याचे त्यांनी सांगितले..Deputy CM Ajit Pawar: पक्षाने जशी तुम्हाला पदे दिली, तशी काढून सुध्दा घेता येतात: उपमुख्यमंत्री अजित पवार; पक्षाचे पदाधिकारी घेतले फैलावर.लोकशाहीची पारदर्शकता राखण्यासाठी मतदार याद्या अचूक असणे आवश्यक आहे. जर याबाबत आवश्यक ती कारवाई झाली नाही, तर पुढील स्तरावर सखोल चौकशीची मागणी करण्यात येईल. या मुद्द्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रशासनाने तातडीने लक्ष घालणे आवश्यक आहे. मतदार याद्या स्वच्छ व अचूक राहाव्यात यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत, ज्यामुळे लोकशाही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल, असेही त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.