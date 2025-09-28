Narendra Sonawane : मालेगाव मतदार यादीत 'घोळ': अडीच ते तीन हजार बोगस नावे! माजी उपमहापौर नरेंद्र सोनवणेंची तातडीच्या कारवाईची मागणी

नाशिक

Voter List Issues in Malegaon: Concerns over Fake and Duplicate Names : मालेगाव महानगरपालिका निवडणुकीच्या मतदार याद्यांमध्ये अडीच ते तीन हजार बोगस नावे व पुनरावृत्ती झाल्याचा आरोप माजी उपमहापौर नरेंद्र सोनवणे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. त्यांनी लोकशाहीची पारदर्शकता राखण्यासाठी तातडीने याद्या स्वच्छ करण्याची मागणी केली.
सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव: आगामी महानगरपालिका निवडणुकीत मालेगावातील मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घोळ आहे. संगमेश्‍वरातील मतदारयादीत अडीच ते तीन हजार बोगस किंवा पुनरावृत्ती झालेली नावे आहेत. बोगस व पुनरावृत्ती झालेली नावे वगळण्यात यावीत, अशी मागणी माजी उपमहापौर नरेंद्र सोनवणे यांनी येथे पत्रकार परिषदेत केली.

