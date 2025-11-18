नाशिक

Malegaon Fake Currency : मालेगाव बनावट नोटा प्रकरण: ५ लाख ५६ हजारांच्या बनावट नोटा जप्त; मुख्य सूत्रधार वर्ध्यातून फरार

Malegaon Police Seize ₹5.56 Lakh in Fake Currency : मालेगाव शहरात बनावट नोटा चलनात आणण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या धनराज धोटे व राहुल आंबटकर या दोन संशयितांना किल्ला पोलिसांनी अटक करून त्यांच्याकडून ५ लाख ५६ हजार ५०० रुपयांच्या बनावट नोटा जप्त केल्या.
सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव: शहरात बनावट नोटा प्रकरणी किल्ला पोलिसांनी दोघांना अटक केली असून, त्यांच्याकडून साडेपाच लाखांच्या नोटा जप्त करण्यात आल्या. बनावट नोटांचा मुख्य सूत्रधार हा वर्धा येथे भाड्याच्या घरात राहत होता. तेथे तो बनावट नोटा तयार करीत असल्याची माहिती वर्धा पोलिसांना मिळाली. पोलिसांनी तेथे छापा टाकून बनावट नोटा तयार करण्याचे साहित्य व विधीसंघर्षित बालकास ताब्यात घेतले आहे. घटनेची माहिती समजताच मुख्य संशयित आरोपी तेथून फरारी झाला.

