Malegaon Fake Currency : मालेगाव बनावट नोटा प्रकरण: ५ लाख ५६ हजारांच्या बनावट नोटा जप्त; मुख्य सूत्रधार वर्ध्यातून फरार

मालेगाव: शहरात बनावट नोटा प्रकरणी किल्ला पोलिसांनी दोघांना अटक केली असून, त्यांच्याकडून साडेपाच लाखांच्या नोटा जप्त करण्यात आल्या. बनावट नोटांचा मुख्य सूत्रधार हा वर्धा येथे भाड्याच्या घरात राहत होता. तेथे तो बनावट नोटा तयार करीत असल्याची माहिती वर्धा पोलिसांना मिळाली. पोलिसांनी तेथे छापा टाकून बनावट नोटा तयार करण्याचे साहित्य व विधीसंघर्षित बालकास ताब्यात घेतले आहे. घटनेची माहिती समजताच मुख्य संशयित आरोपी तेथून फरारी झाला..वर्धा जिल्ह्यातील धनराज धोटे व त्याचा साथीदार राहुल आंबटकर हे दोघे संशयित मालेगाव शहरात नोटा बदलण्याच्या उद्देशाने आले होते. दोघांनी शहरात दोन ते तीन ठिकाणी सुमारे सहा हजारांची खरेदी केली होती. पोलिसांनी दोघांना ताब्यात घेतले असता, त्यांच्याकडे पाच लाख ५६ हजार ५०० रुपये मिळून आले. या प्रकरणी दोघांना दहा दिवसांची पोलिस कोठडी मिळाली आहे..वर्ध्याचे पोलिस अधीक्षक अनुराग जैन यांना मिळालेल्या माहितीनुसार वर्धा येथील केजाजी चौकातील गौड प्लॉट येथील डॉ. प्रकाश तळवेकर यांच्या घरातील वरच्या मजल्यावर ईश्वर लालसिंग यादव हा भाड्याने राहत असून, तो बनावट नोटा तयार करतो. पोलिसांनी तेथे छापा टाकला असता विधीसंघर्षित बालक व ५०० च्या १४४ नोटा मिळून आल्या. मात्र, ईश्वर यादव हा फरारी झाला आहे..हे साहित्य केले जप्तवर्धा पोलिसांनी घटनास्थळी छापा टाकून नोटा तयार करण्याचे प्रिंटर मशिन, १२ इंची लाकडी फ्रेम, सहा इंची फ्रेम, १२ व १८ इंची काचेची फ्रेम, ए फोर आकाराचे पेपर, शाईची बाटली असे साहित्य जप्त केले आहे..मालेगावला दुसरी कारवाईमालेगाव शहरात बनावट नोटा जप्त करण्याची ही दुसरी कारवाई आहे. शहरात कमी शिक्षित व लहान व्यवसायिकांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे, त्यामुळे बनावट नोटा चलनात आणताना सहज व सोपे जाईल, असा संशयितांचा अंदाज असावा. यामुळे त्यांनीं शहराला केंद्रित केले आहे. पोलिसांच्या दक्षतेमुळे येथे दोन्ही कारवायांत सुमारे १५ लाखांच्या नोटा जप्त करण्यात आल्या आहेत..Shocking News : ड्रग्ज देऊन चौघांचा महिलेवर सामूहिक अत्याचार, तक्रार द्यायला गेल्यावर पोलिस अधिकऱ्यानेही अब्रू लटली अन्....आठवडे बाजारांवर लक्षबनावट नोटांचा मुख्य सूत्रधार ईश्वर यादव हा त्याच्या साथीदारांमार्फत वर्धा जिल्ह्यात भरणाऱ्या आठवडे बाजारात गावोगावी जाऊन बनावट नोटा चलनात आणत होता. मालेगाव येथे धनराज धोटे व राहुल आंबटकर यांनाही त्यानेच पाठविल्याचा अंदाज आहे. या प्रकरणी मालेगाव व वर्धा येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला. मालेगाव पोलिस तपासासाठी वर्धा येथे जाण्याची शक्यता आहे..