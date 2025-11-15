नाशिक

Malegaon News : 'नकाशा दाखवा, मगच झाडाला हात लावा'; ग्रामपंचायत सदस्याच्या विरोधामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी चार तास रस्ता रोखला!

Farmers Block Road After Objection to Bush Clearing Work : मालेगाव तालुक्यातील चटाणेपाडा चौफुलीवर रस्त्यावरील काटेरी झुडपे हटवण्याला विरोध झाल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी झुडपे रस्त्यावर फेकून चार तास वाहतूक रोखली. ज्येष्ठ नागरिक आणि तंटामुक्त समितीच्या मध्यस्थीनंतर वाहतूक सुरळीत झाली.
Malegaon protest

Malegaon protest

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मालेगाव: तालुक्यातील चटाणेपाडा चौफुलीजवळ शुक्रवारी (ता. १४) दुपारी रस्त्यावरील काटेरी झुडपे हटविण्याच्या लोकसहभागातील कामास स्थानिक शेतकरी तथा ग्रामपंचायत सदस्य विजय गरुड यांनी विरोध केला. यामुळे संतप्त झालेल्या परिसरातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येत चौफुलीवरील रस्त्यावरच झुडपे फेकून तब्बल चार तास वाहतूक ठप्प ठेवत आंदोलन छेडले. अखेरीस गावातील ज्येष्ठ नागरिक आणि तंटामुक्त समितीच्या मध्यस्थीमुळे तणाव निवळला आणि वाहतूक सुरळीत करण्यात आली.

Loading content, please wait...
Nashik
Malegaon
police
maharashtra
Farmer
Traffic
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com