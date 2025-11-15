Malegaon News : 'नकाशा दाखवा, मगच झाडाला हात लावा'; ग्रामपंचायत सदस्याच्या विरोधामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी चार तास रस्ता रोखला!

मालेगाव: तालुक्यातील चटाणेपाडा चौफुलीजवळ शुक्रवारी (ता. १४) दुपारी रस्त्यावरील काटेरी झुडपे हटविण्याच्या लोकसहभागातील कामास स्थानिक शेतकरी तथा ग्रामपंचायत सदस्य विजय गरुड यांनी विरोध केला. यामुळे संतप्त झालेल्या परिसरातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येत चौफुलीवरील रस्त्यावरच झुडपे फेकून तब्बल चार तास वाहतूक ठप्प ठेवत आंदोलन छेडले. अखेरीस गावातील ज्येष्ठ नागरिक आणि तंटामुक्त समितीच्या मध्यस्थीमुळे तणाव निवळला आणि वाहतूक सुरळीत करण्यात आली..वळवाडे–अंबासन या महत्त्वाच्या मार्गावर गेल्या अनेक वर्षांपासून काटेरी झुडपांचे अतिक्रमण वाढले आहे. या अडथळ्यांमुळे वाहनचालक आणि शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत होते, तसेच अपघाताचा धोकाही वाढला होता..स्थानिक शेतकऱ्यांनी लोकसहभागातून झुडपे हटवण्याचे काम सुरू केले असताना, ग्रामपंचायत सदस्य विजय गरुड यांनी नकाशा आणल्याशिवाय एकाही झाडाला हात लावू नका, अन्यथा पोलिसांत तक्रार करीन, असा इशारा दिला. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप पसरला आणि त्यांनी थेट काटेरी झुडपे रस्त्यावर टाकत वाहतूक रोखली. यामुळे वळवाडे - अंबासन मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद झाली. वाघखोऱ्यातून बाळंतपणानंतर घरी परतणारे वाहनही यामुळे अडकून पडले होते..Sangli News: ऊसदराचा ‘विलंब’ शेतकऱ्यांच्या छातीत खदखद; स्वाभिमानींचा रस्ता रोको, टायरची हवा सोडत संताप व्यक्त!.अखेर झुडपे हटविलीप्रकरणाची माहिती मिळताच वडनेर खाकुर्डी पोलिस ठाण्यातील कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचले; मात्र संतप्त जनसमुदायावर त्यांचा प्रभाव पडला नाही. अखेर तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष अरुण कोर तसेच गावातील काही प्रतिष्ठित नागरिक पुढे आले. त्यांच्या मध्यस्थीमुळे परिस्थिती शांत झाली. त्यानंतर जेसीबीच्या सहाय्याने रस्त्यावरील काटेरी झुडपे हटविण्यात आली आणि मार्ग पुन्हा सर्वांसाठी खुला करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.