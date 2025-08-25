Malegaon News : मालेगावची हृदयद्रावक घटना: घरगुती वादातून पित्याने पाच वर्षांच्या मुलीला गिरणा नदीत फेकले, नंतर स्वतःही मारली उडी!

विनोद चंदन, मालेगाव कॅम्प: घरगुती भांडणतंटा, तसेच पत्नी मुलीकडे लक्ष देत नसल्याने कंटाळलेल्या एका पित्याने अघोरी पाऊल उचलले. येथील टेहरे- सोयगावदरम्यानच्या गिरणा पुलावरून पाच वर्षांच्या मुलीला गिरणा पात्रात फेकून दिले आणि स्वतःही उडी मारून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. मात्र, सुदैवाने पोहणारे तरुण तेथे असल्याने त्यांनी दोघांना सुखरूप बाहेर काढत वाचविले. रविवारी (ता. २४) सकाळी अकराच्या सुमारास ही घटना घडली..अश्विन जाधव (वय ३५, रा. रामलीला मैदान, कलेक्टरपट्टा, मालेगाव) असे पित्याचे नाव असून, मुलीचे नाव तेजस्विनी जाधव (५) आहे. या घटनेने एकच खळबळ उडाली असून, पित्याच्या या अघोरी कृत्याबद्दल अनेक जण त्याला दोष देत होते; तर घरगुती भांडणातून माणूस कोणत्या थराला जाऊ शकतो, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. घटनेची माहिती समजताच अग्निशमन दल व छावणी पोलिस ठाण्याच्या कर्मचाऱ्यांनी धाव घेत वडील अश्विन जाधव याला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. दरम्यान, दोघांचे प्राण वाचविणाऱ्या तरुणांचे पंचक्रोशीत सर्वत्र कौतुक होत आहे..या घटनेबाबत अधिक माहिती अशी ः अश्विन जाधव हा काही महिन्यांपूर्वीच कलेक्टरपट्टा भागात राहायला आला आहे. त्याला तेजस्विनी ही मुलगी असून, पत्नी त्याच्याशी सतत भांडत असे. किरकोळ कारणावरून सतत त्रास देत असल्याने कंटाळलो होतो, त्यामुळे हे पाऊल उचलल्याचे त्याने उपस्थितांना सांगितले. अश्विनच्या म्हणण्यानुसार पत्नी मुलीकडे लक्ष देत नव्हती, तसेच ती सतत भांडण उकरून काढत होती. .यातूनच उद्विग्न होत त्याने रविवारी हे कृत्य केल्याचे सांगितले जात आहे. मुलीला घेऊन तो पुलाजवळ आला आणि तिला पुलावरून नदीत फेकून देत स्वतःही नदीत उडी घेऊन जीव देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, याचवेळी टेहरे तसेच स्वप्नपूर्तीनगर येथील काही तरुण तेथे आले होते. त्यांनी हे दृश्य पाहताच आरडाओरड केली. टेहरे- सोयगावातील नागरिकांनी तत्काळ तेथे धाव घेतली. .Yajna Ritual: खळबळजनक ! देवाचं बोलावणं आलं, २० भाविक देहत्याग करणार; पुण्यातील भाविकांचाही समावेश, नेमकं काय घडलं?.नदीपात्राजवळील गणेशकुंड पाहण्यास आलेले तरुण रोहित गायकवाड, श्याम गायकवाड, लखन थोरात, श्याम सोनवणे, राहुल वाघ, विजू गायकवाड या सर्व तरुणांनी पुलावरून नदीत उडी घेत अश्विन जाधव याला पाण्यातून प्रथमतः वर काढले. नंतर नदीपात्रात तेजस्विनी जाधव या चिमुकलीचा शोध घेत तिला पाण्यातून बाहेर काढले. तिचे प्राण वाचविण्यात या सर्व तरुणांना यश आले. पाण्याचा वाढता वेग अन जिवाची बाजी लावत त्यांनी लहान मुलीचा जीव वाचविला. तिची प्रकृती स्थिर असून, मालेगाव सामान्य रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल केले. या घटनेमुळे पुलावरील वाहतूक ठप्प झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.