Agriculture News : पावसाचा फटका! फळांच्या दरात मोठी वाढ; गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ५ हजार कॅरेटची आवक थेट ८०-९० वर

मालेगाव: आठवड्यापासून फळांच्या दरात वाढ झाली आहे. सर्वाधिक डाळिंबाला भाव मिळत आहे. येथील बाजारात ८० ते ९० कॅरेट डाळिंब विक्रीला येत आहेत. पेरू, बोर, पपई याची देखील गेल्या वर्षाच्या तुलनेत आवक घटल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले..कसमादेत १ नोव्हेंबरपर्यंत पाऊस पडला. या पावसामुळे डाळिंब पिकाचे नुकसान झाले. तसेच या कालावधीत फळ पिकांचे नुकसान झाले. त्याचा फटका फळपिकांच्या उत्पादनावर बसला आहे. येथील दाभाडी, सातमाने, टाकळी यासह अनेक भागांमध्ये डाळिंब व पेरू ॲपल बोर पिकाचे उत्पादन घेतले जाते..सततच्या पावसामुळे फळ पिकांची गळती झाली. शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. फळफळावळ बाजारात डाळिंब ८० ते ९० कॅरेट येत आहेत. प्रथम दर्जाच्या डाळिंबाला बाजारात अडीच ते साडे तीन हजार रुपये भाव मिळत आहे. येथील घाऊक बाजारात सुमारे १८२ रुपये किलोने डाळिंब विकला जात आहे..किरकोळ बाजारात २२० रुपये किलोने डाळिंबाची विक्री होते. येथे गेल्या वर्षी ५ हजार डाळिंबाच्या कॅरेटची आवक होती. यात मोठी घसरण झाली आहे. कसमादे भागातील शेतकरी शेतीमध्ये नवनवीन प्रयोग करून या भागात फॅशनफ्रुट, डाळिंब, सिताफळ, पेरू, अंजीर, उम्रान बोर, पपई, ॲपल बोर, लखनौ पेरू यासह विविध फळ पिकांची लागवड केली आहे. मात्र निसर्गाच्या प्रकोपामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून नेला..फळांची आवक घटलीयेथे फळांची आवक घटल्याने बाजारात सफरचंद, संत्री यासह परराज्यांतून येणारी फळे दिसत आहेत. येथील एकात्मता चौक, मोसम पूल, सरदार मार्केट, रामसेतू, रावळगाव नाका, सटाणा नाका यासह अनेक भागांत फळांची दुकाने लागतात. मात्र, पंधरा दिवसांपासून फळांच्या गाड्याही घटल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले..