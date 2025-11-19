Malegaon : चार वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार, नंतर क्रूरपणे केली हत्या; २९ वर्षीय नराधमाला अटक; फाशीची मागणी

मालेगाव: डोंगराळे (ता. मालेगाव) येथील सव्वाचारवर्षीय चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या केल्याच्या घृणास्पद घटनेचे सलग दुसऱ्या दिवशीही सर्वत्र तीव्र पडसाद उमटले. समाजातील सर्व स्तरांतून या घटनेचा तीव्र निषेध केला जात असून, मोर्चे आणि आंदोलनांद्वारे आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची जोरदार मागणी होत आहे..दरम्यान, या प्रकरणी अटक करण्यात आलेला नराधम संशयित शेखर उर्फ विजय संजय खैरनार (वय २९) याची पोलिस कसून चौकशी करत आहेत. आज त्याचे घर सील करण्यात आले. तपासात निष्पन्न होत असल्यानुसार, नराधमाने पीडित बालिकेवर लैंगिक अत्याचार केल्यानंतर तिचा गळा दाबून खून केल्याचे स्पष्ट होत आहे. या भयानक कृत्याने संपूर्ण परिसर हादरून गेला असून, सलग दुसऱ्या दिवशीही ठिकठिकाणी निदर्शने, आंदोलने करत घटनेचा निषेध नोंदविण्यात आला..सर्वपक्षीय संघटनांचा संतापविशेषतः महिलांकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे आणि नराधम आरोपीला शक्य तितक्या लवकर फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी जोर धरत आहे. विविध पक्ष, संघटना, सामाजिक संस्था, तसेच नागरिकांकडून या घटनेचा धिक्कार केला जात आहे. पोलिसांनी अटक केलेल्या संशयित नराधम विजय खैरनार याचे घर सील केले आहे. तो सध्या पोलिस कोठडीत आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, उपअधीक्षक यशवंत बाविस्कर यांच्याकडे तपास सोपविण्यात आला असून, पोलिस विजयची कसून चौकशी करीत आहेत..तपासात खुनाचा प्रकार उघडतपासात उघड होत असलेल्या माहितीनुसार, नराधम विजयने बालिकेवर लैंगिक अत्याचार केल्यानंतर तिला हत्याराने मारहाण केली असण्याची शक्यता आहे. तिच्या शरीरावर गंभीर जखमा होत्या. तिचा गळा दाबून खून करण्यात आल्याचे तपासात उघड होत असल्याचे सांगितले जाते. पोलिसांनी विजयच्या घराचा, तसेच मृतदेह फेकून दिलेल्या घराजवळील मोबाईल टॉवरच्या कंपाउंडमधील झाडाझुडपातील जागेचा सखोल पंचनामा केला आहे. .या प्रकरणात विजयला आणखी कोणी मदत केली आहे का, याचाही तपास पोलिस करत आहेत. मात्र, आतापर्यंतच्या तपासात त्याने हे घृणास्पद कृत्य एकट्याने केल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान, शहरातील तृतीयपंथीयांनी या घटनेचा तीव्र निषेध करत कुसुंबा-मालेगाव महामार्ग रोखून धरला. संशयित आरोपीला फाशी झालीच पाहिजे, अशी मागणी करत त्यांनी सरकारवरही टीका केली. त्यांच्या आंदोलनात ग्रामस्थांनी देखील सहभाग नोंदविला. सलग दुसऱ्या दिवशी गावातील व्यवहार पूर्णपणे बंद होते..Mundhwa Land Scam : शीतल तेजवानी, अमेडिया कंपनीला समन्स; खारगे समितीपुढे सुनावणी, व्यवहाराची इत्थंभुत माहिती घेणार.कॅन्डल मार्च आणि तृतीयपंथीयांचे आंदोलनया घटनेने डोंगराळे गाव अजूनही सावरले नाही. गावातील शाळकरी विद्यार्थीही सुन्न झाले असून, अख्खे गाव अजूनही शोकसागरात आहे. विद्यार्थी आणि ग्रामस्थांनी कॅन्डल मार्च काढून पीडित बालिकेला श्रद्धांजली वाहिली, तसेच नराधम आरोपीला तत्काळ फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.