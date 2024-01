Nashik: मालेगावला लाभले 5 नवे कारभारी! आगामी निवडणुका, कायदा सुव्यवस्थेसाठी तिघा पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

मालेगाव : आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तसेच कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने जिल्हा ग्रामीण पोलिस यंत्रणेतील २७ पोलिस निरीक्षकांच्या बदल्यांचे आदेश काढण्यात आले आहेत.

जिल्हा पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप यांनी तीन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी उलटूनही एकाच पोलिस ठाण्यात असलेल्या, गुन्ह्यांचे तपास प्रलंबित आणि निवृत्तीसाठी सहा महिने कालावधी असलेल्या तसेच जिल्ह्याचे स्थानिक रहिवासी असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या प्रामुख्याने बदल्या करण्यात आल्या आहेत.

शहरातील पाच पोलिस ठाण्यात नवीन कारभारी नियुक्त झाले आहेत. (Malegaon got 5 new stewards Upcoming election transfer of three police officers for law and order Nashik)