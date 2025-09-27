नाशिक

Dada Bhuse : काढणीला आलेली पिके पाण्याखाली: मंत्री दादा भुसे यांनी नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करून शेतकऱ्यांना धीर दिला

Heavy Rains Submerge Crops in Malegaon : मालेगाव तालुक्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या खरीप पिकांची पाहणी करताना राज्याचे शिक्षण मंत्री दादा भुसे. यावेळी त्यांनी करंजगव्हाण, हाताणे, झोडगे, दाभाडीसह विविध गावांना भेटी देत शेतकऱ्यांशी संवाद साधला
मालेगाव: तालुका व परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरिपांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. तालुक्यातील विविध भागात पिकांमध्ये गुडघ्यापर्यंत पाणी साचले आहे. शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी शुक्रवारी (ता. २६) नुकसानग्रस्त पिकांची पाहणी करत तातडीने पंचनामे करून शासनास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले.

