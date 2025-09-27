Dada Bhuse : काढणीला आलेली पिके पाण्याखाली: मंत्री दादा भुसे यांनी नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करून शेतकऱ्यांना धीर दिला

मालेगाव: तालुका व परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरिपांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. तालुक्यातील विविध भागात पिकांमध्ये गुडघ्यापर्यंत पाणी साचले आहे. शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी शुक्रवारी (ता. २६) नुकसानग्रस्त पिकांची पाहणी करत तातडीने पंचनामे करून शासनास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले..तालुक्यातील माळमाथा व काटवन भागात प्रामुख्याने अतिवृष्टी झाली आहे. जवळपास संपूर्ण तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. काढणीला आलेला मका व बाजरी ही दोन्ही पिके पाण्याखाली गेली आहेत. माळमाथ्यावर कपाशीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. डाळींबासह फळशेतीला देखील फटका बसला आहे. मंत्री भुसे यांनी तालुक्यातील करंजगव्हाण, हाताणे, झोडगे, दाभाडी, सौंदाणे, कळवाडी, सायने, डोंगराळे आदी गावांना भेटी देवून अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या पिकांची पाहणी केली..Ahmadpur Rain : अहमदपूर तालुक्यात जोरदार पाऊस; मन्याड नदीला आलेल्या पुराच्या पाण्यात अडकलेल्या तीन लोकांना सुखरूप बाहेर काढले.यावेळी तहसीलदार विशाल सोनवणे, तालुका कृषी अधिकारी भगवान गोर्डे, पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी चंद्रकांत साबळे यांच्यासह विविध गावातील सरपंच, पदाधिकारी व शेतकरी बांधव उपस्थित होते. यावेळी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना धीर देताना भुसे म्हणाले, की सततच्या पावसामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. काही शेतकऱ्यांची पिके पाण्याखाली गेली आहेत. परिसरातील वीज, पाणी आदी समस्याही लवकरच सोडवितानाच अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेले तलाव, पूल, रस्ते दुरुस्तीचे काम सुरू करावे. नुकसानीचे पंचनामे करुन शासनास अहवाल सादर करावा अशा सूचनाही दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.