Malegaon News : मालेगावमध्ये परतीच्या पावसाचा धुमाकूळ: बाजरी, मका, कपाशीचे पीक वाया; बळीराजा हतबल

Malegaon Faces Massive Flooding Amid Heavy Rains : मालेगाव शहर व परिसरात शनिवारी मुसळधार परतीच्या पावसामुळे बाजरी, मका व कपाशी या खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले. शेतात पाणी साचल्याने पिके आडवी झाली असून, या पावसामुळे नवरात्रोत्सवाच्या आणि दांडियाच्या उत्साहावरही पाणी फिरले.
सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव: शहर व परिसरात शनिवारी (ता. २७) मुसळधार पाऊस झाल्याने सर्वत्र दलदल निर्माण झाली, तर अनेक ठिकाणी नागरी वस्त्यांमध्ये गटारीतून पाणी रस्त्यावर वाहत होते. नुकसानकारक असलेल्या या परतीच्या पावसामुळे हातातोंडाशी आलेले खरीपाचे पीक वाया गेले.

