Malegaon News : मालेगावमध्ये परतीच्या पावसाचा धुमाकूळ: बाजरी, मका, कपाशीचे पीक वाया; बळीराजा हतबल

मालेगाव: शहर व परिसरात शनिवारी (ता. २७) मुसळधार पाऊस झाल्याने सर्वत्र दलदल निर्माण झाली, तर अनेक ठिकाणी नागरी वस्त्यांमध्ये गटारीतून पाणी रस्त्यावर वाहत होते. नुकसानकारक असलेल्या या परतीच्या पावसामुळे हातातोंडाशी आलेले खरीपाचे पीक वाया गेले..गेल्या काही दिवसांपासून शेतातील पाणी कमी होत नसल्याने अनेक भागांत बाजरी व मका कणसासह शेतात आडवा झाला आहे. यावर्षी तालुक्यासह कसमादेत पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. सर्वच मंडळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झाला असून, मालेगावसह कसमादेतील सर्व तालुक्यांनी पावसाची वार्षिक सरासरी कधीच ओलांडली आहे. अनेक मंडळांमध्ये अतिवृष्टी झाली आहे. शेतांमध्ये गुडघ्यापर्यंत पाणी असल्याने बाजरी, मका, कपाशी ही पिके शेतकऱ्यांना सोडून द्यावी लागली आहेत. वादळी वारा व पावसामुळे शेतातच पिके आडवी झाल्याने बळीराजा हतबल झाला आहे..नवरात्रोत्सवाची धूम सर्वत्र सुरू असताना, गरबा नृत्य खेळणाऱ्या तरुणाईचा या पावसामुळे हिरमोड झाला. उत्सव ऐन रंगात आला असतानाच पावसाच्या एंट्रीने तरुणाईच्या उत्साहावर पाणी फिरले. नवरात्रोत्सवात कसमादेत घराघरात चक्रपूजा होते. आजच्या पावसामुळे चक्रपूजा असलेले कुटुंबीय व पाहुणे मंडळींची देखील चांगलीच तारांबळ उडाली..पंचनाम्यांच्या कामात अडथळाशिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करून पंचनामे नोंदविण्याचे निर्देश दिले आहेत. दोन दिवसांपासून पंचनाम्यांचे काम सुरू असतानाच, शनिवारी पावसाने पुन्हा जोर धरला. दुपारी चारपासून सुरू झालेला पाऊस रात्री उशिरापर्यंत सुरू होता. शहरातील झोपडपट्टीसह इतर भागांत पावसाचे पाणी शिरल्याने नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणावर हाल झाले..Sangli Atpadi Rain : कोरडा दुष्काळ असलेल्या आटपाडीने पावसाचे रौद्र रूप पाहिलं, डाळिंब बागा बघायला म्हणून राहिल्या नाहीत....मालेगाव तालुक्यातील सर्वच भागात अतिवृष्टी झाली आहे. खरीपाच्या पिकांबरोबरच डाळिंब व फळशेतीला मोठ्या प्रमाणात फटका बसला आहे. शासनाने सरसकट पंचनामे करुन शेतकऱ्यांना भरीव नुकसान भरपाई द्यावी. निवडणूक प्रचारात दिलेल्या आश्वासनानुसार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देवून दिलासा द्यावा.- अरुण देवरे, दाभाडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.