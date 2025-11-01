नाशिक

Malegaon News : मालेगाव सामान्य रुग्णालयात औषध नाही; समाजवादी पक्षाने भीक मागून जमा केले ८,३०० रुपये

Medicine Shortage Hits Malegaon Civil Hospital Patients : मालेगाव येथील सामान्य रुग्णालयातील औषधांच्या गंभीर तुटवड्याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी समाजवादी पक्षाचे नेते मुश्तकीम डिग्निटी यांच्या नेतृत्वाखाली मोसम चौकात भीक मांगो आंदोलन करण्यात आले. आंदोलकांनी नागरिकांकडून गोळा केलेला ८ हजार ३०० रुपयांचा धनादेश प्रांताधिकारी नितीन सदगीर यांच्याकडे सुपूर्द केला.
सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव: येथील सामान्य रुग्णालयात शासनातर्फे औषधांचा पुरवठा होत नसल्याने नागरीकांना बाहेरून गोळ्या औषधे घ्यावी लागतात. झोपडपट्टीतील नागरीकांना सामान्य रुग्णालयाशिवाय पर्याय नाही. अशा रुग्णांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी समाजवादी पक्षाचे नेते मुश्‍तकीम डिग्निटी यांच्या नेतृत्वाखाली मोसम चौकात भीक मांगो आंदोलन करण्यात आले होते.

