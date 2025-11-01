Malegaon News : मालेगाव सामान्य रुग्णालयात औषध नाही; समाजवादी पक्षाने भीक मागून जमा केले ८,३०० रुपये

मालेगाव: येथील सामान्य रुग्णालयात शासनातर्फे औषधांचा पुरवठा होत नसल्याने नागरीकांना बाहेरून गोळ्या औषधे घ्यावी लागतात. झोपडपट्टीतील नागरीकांना सामान्य रुग्णालयाशिवाय पर्याय नाही. अशा रुग्णांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी समाजवादी पक्षाचे नेते मुश्तकीम डिग्निटी यांच्या नेतृत्वाखाली मोसम चौकात भीक मांगो आंदोलन करण्यात आले होते. .मालेगावच्या मोसम चौकात ८ हजार ३०० रुपयांचा भीक मागून जमविलेला निधी महाराष्ट्र मेडीकल रिलिफ फंड या नावाने धनादेश तयार करण्यात आला आहे. समाजवादी पक्षाच्या शिष्टमंडळाने प्रांताधिकारी नितीन सदगीर यांची भेट घेत धनादेश प्रांताधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केला आहे. सहा महिन्यापासून औषधांचा तुटवड्याच्या तक्रारी आहेत. .दोन वेळा समाजवादी पक्षातर्फे निवेदन देण्यात आले. तरीदेखील यात सुधारणा झाली नाही. रुग्णालयात हृदय रोग, मधुमेह तसेच सलाईन देखील शिल्लक नाहीत. हे अत्यंत खेदजनक बाब आहे. त्याच्या निषेधार्थ मालेगावला मोसम चौकात समाजवादी पक्षाच्या आंदोलनात दहा ते पंधरा कार्यकर्त्यांनी हातात पिशव्या घेत एक रुपया सरकारला अशा घोषणा देत नागरिकांकडून तब्बल ८ हजार ३०० रुपये गोळा केले. .सदरील रक्कम जमा झाल्यानंतर त्या रक्कमेचा आयडीबीआय बँकेचा धनादेश (डीडी) काढण्यात आला. डीडी काढून डिग्नीटी यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र मेडीकल रिलिफ फंडाला देण्यात आला आहे. डिग्नीटी यांच्यासह अतहर हुसेन अश्रफी, मोहम्मद रमजान, अबुलैस अन्सारी, फैजान रिज्जु, मसीउल्ला खान, अमीन मुकादम, आलम शेख, बाकी राशनवाले, इम्रान बाकी सहभागी झाले होते..Kolhapur Politics : सतेज पाटील गटाला खिंडार; खंदे समर्थक अप्पी पाटील कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये दाखल.सरकारने नागरिकांच्या आरोग्याकडे लक्ष देवून येथे औषधे पुरवावीत. भविष्यात येथील सामान्य रुग्णालयात औषधांची कमतरता होऊ नये, यासाठी उपाययोजना कराव्यात.- मुश्तकिम डिग्निटी (समाजवादी पक्ष).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.