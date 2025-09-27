नाशिक

Malegaon News : निवडणुकीपूर्वीच बॅनरबाजीला ब्रेक: मालेगावमध्ये विजेच्या खांबांवरील जाहिरात फलक जप्त

Illegal Hoardings Spread Across Malegaon : मालेगाव महानगरपालिका हद्दीतील जुना आग्रा रोड, नूर बाग, मिनारा हॉटेल यांसारख्या विविध भागांत विनापरवाना आणि विजेच्या खांबांवर लावण्यात आलेले होर्डिंग, बॅनर आणि पोस्टर्स हटवण्याची कारवाई महापालिका प्रशासनाने सुरू केली आहे.
मालेगाव: महानगरपालिका हद्दीत विनापरवाना होर्डिंग, बॅनर, पोस्टर्स सर्रासपणे लावले जात आहेत. यासाठी विजेच्या खांबांचा प्रामुख्याने वापर होत आहे. शहरातील पुर्व भागात विनापरवाना होर्डींग, बॅनर, पोस्टर्स लावण्याचे प्रमाण अधिक आहे. आगामी महानगरपालिका निवडणुकीच्या पाश्‍र्वभूमीवर बॅनर, पोस्टर्सची संख्या वाढत आहे.

