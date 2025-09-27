Malegaon News : निवडणुकीपूर्वीच बॅनरबाजीला ब्रेक: मालेगावमध्ये विजेच्या खांबांवरील जाहिरात फलक जप्त

मालेगाव: महानगरपालिका हद्दीत विनापरवाना होर्डिंग, बॅनर, पोस्टर्स सर्रासपणे लावले जात आहेत. यासाठी विजेच्या खांबांचा प्रामुख्याने वापर होत आहे. शहरातील पुर्व भागात विनापरवाना होर्डींग, बॅनर, पोस्टर्स लावण्याचे प्रमाण अधिक आहे. आगामी महानगरपालिका निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर बॅनर, पोस्टर्सची संख्या वाढत आहे. .विनापरवाना लावण्यात आलेल्या होर्डिंग, बॅनर संदर्भात महापालिका प्रशासनाने उशिरा का होईना कारवाईचा बडगा उगारला आहे. काही ठिकाणचे बॅनर, होर्डींग, पोस्टर्स जप्त करण्याची कारवाई सुरु करण्यात आली आहे..महापालिकेच्या प्रभाग समिती क्रमांक २ च्या कार्यक्षेत्रातील होर्डिंग बॅनर, पोस्टर काढण्याची कार्यवाही सुरु आहे. प्रशासनाने जुना आग्रा रोड, अन्सार पत्रा डेपा, नूर बाग, द्याने कुसुंबा रोड, मिनारा हॉटेल ते देवीचा मळा या भागातील डीपी, पोलावरील व रस्त्यावरील विना परवाना लावण्यात आलेले होर्डिंग बॅनर, पोस्टर काढून ते जप्त केले आहेत..सदरची कारवाई सहाय्यक आयुक्त (अतिक्रमण) बाळु धोंडगे, प्रभाग अधिकारी मोहम्मद इरफान मोहम्मद अशरफ व अतिक्रमण अधिक्षक भरत सावकार यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. वरिष्ठ लिपिक नवल खैरणार, बिट मुकादम संजय जगताप, कुणाल खैरणार, रफिक शहा, शिवाजी राठोड, राकेश अहिरे, राजु उशिरे आदींनी कारवाईत भाग घेतला..Ahmadpur Rain : अहमदपूर तालुक्यात जोरदार पाऊस; मन्याड नदीला आलेल्या पुराच्या पाण्यात अडकलेल्या तीन लोकांना सुखरूप बाहेर काढले.महानगरपालिका हद्दीत विना परवानगी होर्डिंग बॅनर, पोस्टर लावू नयेत. संबंधितांनी रितसर परवानगी घ्यावी. विनापरवाना होर्डिंग, बॅनर, पोस्टर लावल्यास संबंधितांविरुध्द दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. तसेच बॅनर, पोस्टर्स, होर्डिंग जप्त केले जातील.-रवींद्र जाधव, आयुक्त, मालेगाव महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.