Malegaon News : चणकापूरसह सर्व धरणे ओव्हरफ्लो; नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा

मालेगाव: तालुक्यासह कसमादे परिसरात परतीच्या पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. विशेषतः चणकापूर धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पाऊस होत आहे. धरणातून १२ हजार ४०६ क्यूसेक पाणी गिरणा नदीपात्रात वाहत आहे. गिरणा नदीला मोठा पूर आला असून, नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. .उत्तर महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठे असलेले गिरणा धरण देखील ओव्हर फ्लो झाले असून धरणाचे दरवाजे उघडण्यात आले आहेत. गिरणा धरणातून १२ हजार ३८० क्यूसेस पाणी सोडण्यात येत आहे..कसमादे परिसरात परतीच्या पावसाने जणू मुक्काम ठोकला आहे. रोज पाऊस हजेरी लावत असल्याने बाजरी, मका, कपाशी, पावसाळी कांदा आदी पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. नद्या, नाले, तलाव, पाझर तलाव आदी ओव्हर फ्लो झाले आहेत. अनेक भागात शेतांमध्ये गुडघ्यापर्यंत पाणी साचले आहे..काढणीला आलेल्या पिकांची कापणी कशी करावी या विवंचनेत शेतकरी आहेत. मुसळधार पावसामुळे गिरणा व मोसम या दोन्ही नद्यांना पूर आला आहे. विशेषतः: गिरणा नदीने अक्राळविक्राळ रुप धारण केले आहे. धरण पाणलोट क्षेत्रात पावसाची संततधार सुरुच असल्याने विसर्ग वाढण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाने नदी काठावरील रहिवाशांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे..Ambad News : डावरगावचा लघू तलाव शंभर टक्के भरला: पिण्याच्या पाण्यासह फळबागा वाचविण्यासाठी जलसाठा ठरणार उपयुक्त .आगामी काळात टप्याटप्याने विसर्ग वाढविला जाणार आहे. नदीप्रवाहात कोणीही जाऊ नये. तसेच नदीकाठ लगतच्या नागरीकांनी पशू-धन, चीजवस्तू, शेती वीजपंप सुरक्षित स्थळी हलवावेत.- रवींद्र जाधव, आयुक्त महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.