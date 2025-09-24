नाशिक

Malegaon News : चणकापूरसह सर्व धरणे ओव्हरफ्लो; नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा

Heavy Rain Disrupts Malegaon and Kasamade Areas : धरणातून १२ हजार ४०६ क्यूसेक पाणी गिरणा नदीपात्रात वाहत आहे. गिरणा नदीला मोठा पूर आला असून, नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव: तालुक्यासह कसमादे परिसरात परतीच्या पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. विशेषतः चणकापूर धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पाऊस होत आहे. धरणातून १२ हजार ४०६ क्यूसेक पाणी गिरणा नदीपात्रात वाहत आहे. गिरणा नदीला मोठा पूर आला असून, नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

